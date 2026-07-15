În schimb, le-au dat între 15.000 și 50.000 de lei celor care le-au obținut, fictiv, vechime în muncă. Unul dintre suspecți era angajat la Casa de Pensii a Municipiului București.

Procurorii DIICOT au făcut miercuri 30 de percheziții în București și în șapte județe. În dosar există, deocamdată, 20 de suspecți acuzați că, din 2018 încoace, au fraudat sistemul public de pensii cu milioane de lei.

Doi dintre ei erau funcționari ai statului: un expert judiciar și un angajat al Casei de Pensii București.

Corespondent PROTV: „Membrii grupului infracțional au folosit asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei.”

Procurorii spun că suspecții introduceau pe site-ul ANAF declarații false din care reieșea că s-au plătit contribuții către pensii pentru 860 de persoane. ANAF susține că informațiile trebuiau verificate de Casa de Pensii. Aici intervenea suspectul principal, care confirma că s-au încasat banii. Astfel, persoanele respective ieșeau la pensie sau își măreau pensia cu vechime fictivă. Prejudiciul calculat până acum depășește șapte milioane de lei.

Corespondent PROTV: „Expertul judiciar din dosar a mai fost cercetat în trecut și de procurorii Sectorului 2 pentru o altă fraudă a sistemului de pensii publice. Atunci, 60 de persoane au ieșit la pensie cu certificate de handicap falsificate. Procurorii au încheiat atunci cu expertul judiciar un acord de recunoaștere a vinovăției.”

Ancheta s-ar putea extinde și la persoanele care și-au cumpărat vechime fictivă, pentru fraudă și fals în declarații. Totodată, acestea ar putea fi obligate să dea banii înapoi.

Contactați de Știrile PRO TV, reprezentanții Casei Naționale de Pensii au transmis că vor lua măsuri pentru ca astfel de situații să nu se repete. În acest sens, sunt create noi proceduri de lucru împreună cu Ministerul Finanțelor Publice.