Potrivit comunicatului instituţiei cu sediul la Luxemburg, trei dintre parlamentarii greci sunt urmăriţi penal pentru abuz de încredere, în timp ce al patrulea este acuzat că ar fi determinat "gestionarea ilegală a fondurilor europene", scrie Agerpres.

În total, Parchetul European a decis trimiterea în judecată a 22 de persoane în cadrul anchetei deschise în mai 2025 privind un presupus sistem organizat de fraudă cu fonduri europene destinate agriculturii. Printre persoanele vizate se află, pe lângă cei patru deputaţi, "mai mulţi foşti înalţi funcţionari şi colaboratori politici".

În schimb, acuzaţiile formulate împotriva altor şapte deputaţi în funcţie şi a doi foşti parlamentari au fost clasate, din cauza "lipsei unor dovezi suficiente pentru iniţierea urmăririi penale", potrivit aceleiaşi surse.

În cazul unei condamnări, persoanele trimise în judecată riscă pedepse de până la cinci ani de închisoare, precum şi amenzile penale prevăzute de legislaţia elenă, a precizat Parchetul European.

În luna aprilie, Parlamentul unicameral al Greciei a aprobat ridicarea imunităţii parlamentare pentru 13 deputaţi conservatori, la solicitarea autorităţilor judiciare europene şi elene care investighează acest caz.

Toţi aleşii vizaţi fac parte din partidul de guvernământ Noua Democraţie (ND, dreapta), condus de premierul Kyriakos Mitsotakis. În legătură cu acest dosar, trei miniştri şi mai mulţi secretari de stat din guvernul grec au demisionat deja.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a cerut anterior Parchetului European să iniţieze "fără întârziere" eventualele proceduri împotriva parlamentarilor vizaţi, după ridicarea imunităţii acestora.