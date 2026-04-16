Olandezii au dat cu barosul, în vitrina securizată, de șapte ori, însă nu au reușit să o spargă. Pe de altă parte, Coiful de la Coțofenești, și cele două brățări dacice, se vor întoarce în țară săptămâna viitoare.

Potrivit presei olandeze, unul dintre el ar fi lovit de șapte ori cu un baros vitrina în care se afla coiful de la Cucuteni-Băiceni.

Spre deosebire de cea de la Coțofenești, această piesă era expusă într-o vitrină mai mare și mai rezistentă așa că hoțul a avut ghinion.

Drept urmare a abandonat coiful, așa că artefactul s-a întors în România iar acum este expus din nou la Muzeul Național de Istorie din București.

Coiful de la Cucuteni-Băiceni a fost descoperit în 1959, în localitatea Băiceni, comuna Cucuteni, județul Iași. Este tot un coif cu calotă, similar cu cel de la Coțofenești.

Corespondent PRO TV: „Ambele coifuri fac parte din aceeași perioadă istorică, cea de-a doua epocă a fierului. Însă majoritatea istoricilor sunt de părere că acesta, coiful de la Cucuteni-Băiceni, ar data de la sfârșitul secolului al 5-lea i.Hr. Adică ar fi cu jumătate de secol mai vechi decât cel de la Coțofenești”.

Cele două piese au fiecare în jur de 700 de grame. Cea de la Cucuteni este in proporție de 95% din aur în timp ce coiful furat, sub 75%.

În plus, piesa de la Băiceni e cu aproape 10 cm mai înaltă decât cea de la Coțofenești și are doi centimetri mai mult in diametru.

Pe coiful de la Cucuteni găsim un personaj masculin pe un tron, care ar putea fi chiar posesorul coifului.

Cristiana Tătaru, muzeograf Muzeul de Istorie a României: „În cazul coifului de la Coțofenești avem un personaj care pare a fi un cavaler care face un sacrificiu”.

Între timp, reprezentanții Ministerului Culturii de la noi au anunțat că săptămâna viitoare coiful și cele două brățări recuperate după furtul de anul trecut vor ajunge înapoi acasă. Timp de 10 zile vor putea fi admirate de publicul larg, la Muzeul de Istorie din București. Urmează restaurarea, care ar putea dura câteva luni.