România intră la discuții din poziția vinovatului, conform deciziei judecătorilor de la Bruxelles și trebuie să găsească o cale ca să obțină tratamente inovatoare, de 600 de milioane de euro, suma pe care o avem de dat.

Întâlnirea de la Washington, între ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cel de la finanțe Alexandru Năzare și boardul companie Pfizer va începe în mai puțin de 4 ore.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Vom pune pe masă strategia noastră...de a converti cele 600 de milioane de euro pe care le datorăm pentru vaccinurile anticovid în medicamente inovative. Evident că va fi o discuție inițială, exploratorie în care în urma concluziei după această discuție echipele tehnice vor continua discuțiile și mecanismele tehnice pentru a pune în aplicare ceea ce vom concluziona astăzi”.

Ministrul Sănătății spune că raportat la bugetul pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate îl cheltuie anual pe medicamente, suma datorată celor de la Pfizer ar putea fi consumată pe tratamente folosite în 2-3 ani.

Reprezentanții Pfizer au precizat într-un răspuns pentru Știrile Pro TV, că „se așteaptă acum ca statele membre să respecte hotărârea instanței”.

Totodată, au menționat că au un portofoliu larg de medicamente și vaccinuri inovatoare, care include tratamente pentru cancer, afecțiuni cardiovasculare, boli inflamatorii și imunologice, precum și vaccinuri pentru prevenirea bolilor pneumococice și meningococice, a virusului sincițial respirator și a encefalitei transmise de căpușe.

Pfizer are 70 de molecule pe lista celor rambursate de statul român. Patru dintre ele au fost incluse doar de anul trecut.

Dacă negocierile cu gigantul farmaceutic vor avea succes, lista tratamentelor inovatoare produse de Pfizer și decontate în România s-ar putea extinde.

Două molecule așteaptă în acest moment aprobare: un anticorp monoclonal folosit în mielom multiplu, la pacienții cu recidivă și un tratament pentru deficitul de hormon de creștere. În același stadiu este și vccinul pentru combatera virusului sincițial respirator.

Corespondent PRO TV: „Evident autoritățile analizează și portofoliul de cercetare al Pfizer, în vederea unui posibil acord multianual. Compania are aproape 100 de medicamente inovatoare în dezvoltare. Peste 30 dintre ele sunt în ultima fază și americanii ar putea prezenta aceste molecule. Apoi, România ar identifica principalele nevoi de sănătate, astfel încât viitorul acord să aducă mai rapid tratamentele potrivite pacienților. Și vorbim, evident, doar de molecule aprobate în Europa”.