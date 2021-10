iLikeIT. Livrările cu ajutorul dronelor ar putea deveni realitate în Cluj-Napoca sau în Oradea

Dacă ajungeți prin Cluj sau Oradea anul următor, s-ar putea să aveți surpriza ca în trafic să nu întâlniți livratori obișnuiți, ci drone, poate chiar autonome, care livrează mâncare.

În Statele Unite, Australia sau China, oamenii s-au obișnuit deja cu astfel de „curieri”. La noi, un sistem de genul acesta ar putea reduce considerbail costul livrărilor, dar și timpul în care ar fi onorate comenzile. Este nevoie, însă, de investiții pe măsură.

Cătălin și Virgil au deschis în urmă cu doi ani, în Cluj, un restaurant vegetarian. Au minimum 120 de comenzi pe zi. Majoritatea clienților preferă să comande acasă sau la birou. Din cauza traficului și al numărului mic de livratori, reușesc cu greu să onoreze toate comenzile. Au găsit, însă, o soluție. Livrările cu drone.

Cătălin Briciu: „Asta urmează să facem în anul următor, să facem un prim proiect pilot cu o singură dronă, un singur cartier, poate chiar un singur ansamblu rezidenţial în care să livrăm, să vedem în primul rând viabilitatea din punct de vedere tehnic, cât de uşor e să transporţi mâncarea cu drona și să o duci înapoi și iar să transporţi. Care îi beneficiu adus prin faptul că faci asta, ca na, dacă nu poţi să transporţi foarte multe comenzi deodată, îşi cam pierde din beneficiu și eficacitate. Cât și interacțiunea cu oamenii, care e foarte importantă și recunoscută. Adică oamenii efectiv vor fi deschişi la idee? Ar dori să înlocuiască interacțiunea umană a unui livrator în schimbul unui robot?”

Dronele folosite pentru astfel de livrări costă între 17.000 și 50.000 de euro. Prețul diferă în funcție de specificațiile tehnice. Ideal ar fi ca tot sistemul să fie autonom.

Cătălin Briciu: „Marea majoritate a modelelor al căror cost este redus sunt controlate în mod exclusiv de către oameni, manual. Dar sistemele înspre care se îndreaptă lumea e să nu ai nevoie de aşa ceva. Poate doar de supervizare umană. Tu îţi doreşti să înlocuiești toată livrarea asta, nu doreşti să pui un om să stea să folosească o maşină zburătoare, nu”.

În Oradea, de exemplu, se lucrează acum la adaptarea unor drone de mari dimensiuni pentru astfel de livrări. Proiectul nu a ajuns încă în faza de testare.

Kolcsar Istvan, specialist în drone: „Cutia în sine are patru părţi de prindere, unde este ţinută ea. Are o uşiţă prin care se introduc lucrurile care vor fi transportate cu ea. Fiind foarte uşor de aterizat sau nici nu trebuie neapărat să fie aterizată ca să scoată din ea. Autonomia este în jur de, depinzând de greutate, între 28 şi 40 de minute. 40, normal, dacă nu are nimic pe ea. Raza celora care sunt făcute este undeva între 4 şi 6 km. Viteza, undeva între 40 şi 50 km/h. Poate fi dotată cu cameră pentru pilot, poate fi dotată pentru cameră de filmat între timp. Sau are o aplicaţie externă de pe calculator, astfel se poate conecta la un fel de hub, dacă cineva cumpăra mai multe ca să lucreze cu ea într-un domeniu unde trebuie să verifice drona ce face. Costul? Începe de la 28.000 lei în sus”.

Livrările cu drone au fost implementate deja în Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă și în anumite zone din China. Regulile de zbor sunt stricte. Traseul lor este foarte bine pus la punct. Nu au voie să zboare noaptea, deasupra drumurilor principale și nici peste mulțimi de oameni.

Doar în Australia au fost onorate până acum peste 100.000 de comenzi, iar dronele de acolo nu livrează doar mâncare, ci și medicamente, cosmetice sau jucării. În general, produse de mici dimensiuni.

În Statele Unite, sunt folosite drone Flytrex, un producător renumit pentru fabricarea dronelor de acest fel. Pot atinge o viteză de peste 50 km pe oră, iar când ajung la destinație, nu aterizează, ci coboară pachetul de la o înălțime de 24 de metri.

La fel se întâmplă și în cazul celor de la Amazon sau AliExpress. Ei au probabil cele mai bine pus la punct sisteme de livrări cu drone. Ce-i drept, au și cele mai mari bugete. Vorbim până la urmă de unele dintre cele mai valoroase companii din lume.

Nu este vorba doar de marketing. Livrările cu drone s-au dovedit extrem de utile și pe perioada pandemiei. În Canada, de exemplu, au fost transportate inclusiv echipamente medicale, teste rapide sau, în unele cazuri, vacinuri.

Mai durează, însă, până când vom vedea și în România astfel de drone. Avem toată încrederea că antreprenorii din țara noastră vor face tot ce ține de ei pentru a-și crește veniturile și a-și reduce costurile, dar au nevoie și de susținerea autorităților pentru asta. Acum, dacă sunteți sceptici în legătură cu tehnologia asta, puteți sta liniştiţi.