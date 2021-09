Zeci de drone au creat un spectacol fascinant de lumini la Coloana Infinitului. ”O distribui pe tot globul asta”

Spectacol unic marți seară, la Coloana Infinitului din Târgu Jiu. Zeci de drone au creat un joc de lumini fascinant în jurul faimoasei opere a lui Brâncuși.

Mii de oameni s-au strâns pentru a asista la zborul dronelor, organizat la finalul unui concert de vioară în aer liber.

Pe scena amenajată lângă Coloana fără sfârșit s-au duelat, timp de 60 de minute, o vioară Stradivarius și una Guarneri. În timp ce ascultau concertul, cei prezenți au fost cu ochii spre cer, în așteptarea spectacolului de lumini.

Zeci de drone au reprodus timp de 9 minute diverse imagini, în culori, la peste 30 de metri înălțime.

Spectatorii au încercat să imortalizeze cu telefoanele mobile etalarea de lumini, însoțită de muzică.

Localnic: ”O distribui pe tot globul asta. Frumos, superb, ceva rar, nu, așa ceva n-a mai fost”.

Localnic: ”O stare de bine, de bună dispoziție, nu mă așteptam, emoționant, foarte frumos”.

Băiat: ”Foarte frumos, mi-a plăcut, a fost o experiență de neuitat”.

Din cauza vremii imprevizibile, spectacolul aproape a fost anulat, însă ploaia a început imediat ce dronele au revenit la sol, în aplauzele publicului.

Sistemul poate coordona până la o mie de drone

Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu: ”Chiar și Dumnezeu de data asta a ținut cu noi, după cum vedeți, s-a terminat spectacolul și a început ploaia la Târgu Jiu”.

Show-ul a fost regizat de doi tineri din Târgu Jiu.

Mădălin Preda, creativ director Evsky Show: ”Noi am dezvoltat totul de la zero. Am dezvoltat totul în pandemie, atât partea de softwer, cât și de hardwer, mă refer la softul care controlează dronele, dar și dronele sunt create de noi. A fost un proces greu, dar frumos, iar rezultatele sunt pe măsură” .

În perioada următoare, pot fi urmărite spectacole similare și în alte orașe din țară. Dar sunt organizate, în diverse variante, și în Mexic sau în Brazilia, acolo unde a fost cumpărat softul celor doi gorjeni. Este atât de performant, încât poate coordona simultan până la o mie de drone.