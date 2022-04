Jocul săptămânii este Ghostwire Tokyo. Un RPG first person care are loc în Tokyo, evident.

Povestea supranaturală încearcă să aducă ceva inedit pe consolele noastre.

E atât de inedit, încât e posibil să nu placă tuturor.

Ghostwire Tokyo este un titlu foarte așteptat pentru PC și PS5.

Deși e făcut de studioul Bethesda, care este deținut de Microsoft. Deci, concurența. Pe Xbox apare abia anul viitor.

O abordare interesantă. Și cam atât

Povestea din Ghostwire Tokyo are o abordare interesantă. Acțiunea se petrece într-un oraș, departe de universurile fantasy sau science fiction care au tot apărut în ultimii ani. Firul narativ ne aduce un mister captivant, dar atunci când începi să descoperi ce se întâmplă cu adevărat și de ce, nu ai parte de vreo revelație ca la un film al lui M Night Shyamalan.

Din păcate, nici la partea de gameplay nu stă mai bine. La început, pare interesantă alegerea de luptă sau felul în care lupți. Dai cu diverse vrăji în inamici și gesticulezi într-un mod care ar fi fost foarte impresionant pentru un puști de 13 ani. Dacă ai mai mult de atât, toată gesticulația de pe ecran ți se va părea mai mult dintr-o parodie și nu o poți lua în serios. Pare exagerată după un timp, smulsă parcă dintr-un film cu regretatul Leslie Nielsen.

Sistemul de luptă împotriva figurilor demonice nu prezintă vreo dificultate pentru jucător, ci doar pui ținta și arăți cu degetul. Abia după vreo trei ore am dat peste niște inamici mai dificili.

Fiind un RPG, avem sistem de progresie care este bine gândit. Nici nu inovează, dar prezintă o evoluție interesantă a puterilor. Te face să vrei să aduni cât mai multă experiență ca să deblochezi magii mai puternice și mai impresionante vizual. Pentru mine a fost cel mai atractiv aspect al jocului.

Grafica este bună... și atât. Nu revoluționează, dar reușește să fie destul de realistă încât să simți că ești în mediul urban părăsit și bântuit de demoni din Tokyo. Acțiunea are loc noaptea și asta înseamnă că defectele vizuale sunt foarte bine ascunse de umbre și întuneric. Dar în nici un caz nu aș spune că are o grafică proastă.

Per total este un joc OK. După cum am zis, dacă îl jucam când aveam 12-13 ani, sigur mi s-ar fi părut foarte captivant. Dar după ce joci God of War, Horizon sau Elden Ring, n-ai cum să lauzi Ghostwire Tokyo.

Abonament similar cu Game Pass pentru PlayStation

Îl poți găsi pe PlayStation 5 la 340 de ron și PC la 300 de ron. Pe Xbox, apare în 2023 pe Game Pass. Și apropo de Game Pass, în sfârșit va avea și PlayStation un abonament similar.

Apare în iunie și vine în trei variante de preț. Prima, PlayStation Plus Essential costă 60 de euro pe an și este aceeași variantă de PS Plus din prezent. A doua, PlayStation Plus Extra costă 100 de euro pe an și oferă 400 de jocuri de PS4 și PS5 pe care le poți descărca. Ultima varianta și cea mai pompoasă, PlayStation Plus Premium, care oferă pe lângă cele 400 de jocuri, alte 320 de jocuri de pe PS1, PS2, PS3 și PSP. Vestea proastă e că cele de pe PS3 merg doar prin streaming și în România acest serviciu nu va funcționa. Dar vei putea descărca cele de pe PS1, PS2 și PSP.