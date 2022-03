iLikeIT. Jocul săptămânii este Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok

Jocul săptămânii este Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok. Știu... un nume mai lung nu puteau să aleagă? Dar! Ne-am gândit... ca să împăcăm și fanii seriei clasice, să vorbim și despre colecția Ezio.

Mai ales că acum poți juca trilogia oriunde vrei, dacă ai un Nintendo Switch.

Assassin's Creed Valhalla este în mod oficial al doilea cel mai profitabil produs Ubisoft. Iar Dawn of Ragnarok este vârful de lance. Total diferit față de primul joc apărut în 2007, Ragnarok este al treilea și cel mai mare episod din saga vikingilor. Ce trebuie să reții este că trebuie să ai jocul original Valhalla ca să poți juca Dawn of Ragnarok. Nu îl poți cumpăra separat. Totuși nu trebuie să ajungi la un anumit nivel ca să accesezi conținutul. Poți începe de la zero și jocul îți oferă tot ce ai nevoie.

Gameplay-ul rămâne în mare parte același ca în Valhalla. Aici nu inovează, dar asta nu înseamnă că e ceva rău. Trebuie să iei în considerare că nu este un joc nou, doar o continuare. Intri în rolul lui Odin, tatăl zeilor din mitologia nordică. Deși ești cea mai puternică ființă din tărâmul Asgard, nu-ți imagina că vei speria inamicii prin simpla prezență. Cineva trebuie să se lupte cu ei. Și nu este ușor. Bine, poate dacă vii direct de la Elden Ring, atunci te-aș sfătui să ridici dificultatea peste normal.

Spre deosebire de Eivor din originalul Valhalla, Odin are puteri supra-naturale. Poți absorbi și puterea altora. Iar asta este chiar o mecanică principală de gameplay, fiindcă în anumite zone doar așa vei putea progresa. Ragnarok nu oferă multe arme și armuri noi, ci doar mai multe misiuni și un tărâm nou de explorat. Nu-ți face griji, jocul te poate ține ocupat cel puțin 20 de ore.

Iar acum, ne întoarcem în trecut, prin Roma antică și Constantinopol, cu Ezio Auditore da Firenze. Colecția cuprinde Assassin's Creed 2, Brotherhood și Revelations. Jocurile au fost îmbunătățite grafic, dar nu radical și păstrează stilul estetic al vremurilor. Pentru mine, asta a fost ideal. Seria cu Ezio este considerată best of de foarte multă lume. Merită jucată doar pentru poveste, la fel de relevantă și azi. Eu m-am bucurat să văd că nu s-au învechit cele trei jocuri, mai ales Revelations care este preferatul meu. Nostalgie, dulce nostalgie.

Seria The Ezio Collection este pe PC, PlayStation, Xbox și acum pe Switch la 220 de lei. Recomandăm cu drag și Dawn of Ragnarok pentru fanii seriei. Nu va dezamăgi. După cum am spus și mai devreme, Dawn of Ragnarok costă 190 de lei și e nevoie și de jocul original, Assassins Creed Valhalla.