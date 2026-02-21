iLikeIT. Emisiunea integrală din 21 februarie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 21 februarie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 21 februarie 2026
Etichete: ilikeit,
Dată publicare:
iLikeIT. Emisiunea integrală din 21 februarie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 21 februarie 2026
Etichete: ilikeit,
Dată publicare:
Aparatele de fotografiat pe film, care au stat neatinse prin poduri sau dulapuri, au din nou valoare.
Când nu e prins să salveze prințesa, Mario se relaxează cu tot felul de sporturi: kart, golf... Iar de astăzi, are o nouă pasiune: tenisul. Despre Mario Tennis Fever discutăm acum.
De la dischetele din anii ’90 la stick-urile USB și până la „cloud”, omenirea a tot schimbat suporturile de stocare. Problema a rămas însă aceeași: nimic nu durează la nesfârșit.
Ninsoarea și-a făcut simțită prezența în tot sud-estul țării, aflat sub Cod galben. Drumarii au făcut noapte albă pe șosele. Au intervenit constant pentru a ține circulația deschisă, deși viscolul a adus zăpada pe carosabil, iar vizibilitatea a scăzut.
O amplă investigație publicată de The Guardian arată cum CIA și MI6 au obținut indicii clare despre planurile Kremlinului și de ce, în pofida avertismentelor repetate, mulți lideri europeni și chiar oficiali de la Kiev au respins aceste informații.
Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din Capitală, la aproximativ 25 de metri de clădire.