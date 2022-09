Irina Rimes, concert in Metaverse. Cum arată un univers în care Mark Zuckerberg a investit zece miliarde de dolari

Doar anul trecut au fost vândute terenuri virtuale de peste 500 de milioane de dolari. Până și Snoop Dog și-a construit o replică virtuală a casei sale din California, în Metaverse, iar cel care a vrut să-i fie vecin a plătit 450.000 de dolari pentru asta.

La noi, Irina Rimes este cea care și-a propus să spargă gheața cu această tehnologie. Lucrează deja la primul său concert complet virtual, în Metaverse. Și, pentru că românii sunt programatori și artiști pricepuți, sunt pe lista scurtă a celor mai mari companii din lume.

Irina Rimes, concert în Metaverse

Irina Rimes este primul artist din România care va susține un concert în Metaverse. Echipa ei lucrează la acest proiect de mai bine de cinci luni. 11 lumi virtuale au fost create special pentru acest concept. Artiști 3D și specialiști VR pun acum la punct ultimele detalii pentru avatarului Irinei.

Irina Rimes: „Aici sunt 64 de camere care îți surprind, îți analizează structura pielii, pe când MOTION CAPTION îți învață practic mișcările și la lip sync trebuie să exagerezi foarte mult ca să-ți iasă, să se vadă ceva. Și trebuia să mă mișc într-un anumit fel. De exemplu, în Metaverse am tocuri și dacă, de exemplu, în motion caption fac cu piciorul așa, atunci piciorul se duce foarte ciudat. Trebuia să mă mișc cam așa tot timpul, ca și cum aș fi pe tocuri deja”.

Departamentul de creație: „Prima etapă de sculptură, cum ar veni, este cea mai dificilă. Trebuie să curăț modelul. Practic, este ca sculptura în clei, dar pe calculator. Trebuie să mă asigur că păstrez proporțiile și volumele feței. Să semene perfect cu modelul”.

Coordonatorul proiectului este Bogdan Păun, regizorul alături de care Irina Rimes a lucrat la toate videoclipurile sale. El a gândit tot acest univers virtual.

Bogdan Păun, regizor: „Am vrut s-o păstrăm cumva pe ea naturală și atunci ne-am gândit să facem o LOLITA, dar mai gaming, așa, și, practic, dacă te uiți cu atenție, este aceeași rochie peste tot. Diferă doar textura și culoarea”.

Reporter: „Și te-ai inspirat din ținutele pe care ea le poartă de obicei?”

Bogdan Păun: „Da”.

Reporter: „Și în tot acest proces, care ți s-a părut cea mai dificilă parte?”

Bogdan Păun: „Partea de LIP SYNC și expresiile faciale. Acolo mi se pare cel mai greu să faci asta, pentru că ai nevoie de foarte multe pe care să le legi de brade shape-uri. Sunt controlerele în engine, care te ajută să-i captezi toate expresiile feței”.

Reporter: „Dar de ce este nevoie de asta?”

Bogdan Păun: „Altfel ar fi doar o păpușă statică, nu are viață. Nu ar fi ea”.

Concertul va fi disponibil sub forma unui joc VR. Pentru a lua parte la această experiență, vei avea nevoie de o pereche de ochelari OCULUS QUEST și de o foarte bună conexiune la internet. Va fi ca un festival pentru care îți vei putea cumpăra ținute, accesorii și nu numai. Totul va fi disponibil în aplicația dedicată concertului. Se lucrează inclusiv la o conexiune în blockhain, pentru a implementa și achiziția de produse în timp real. În plus, vei putea interacționa virtual și cu Irina Rimes.

Bogdan Păun, regizor: „La un concert fizic poți să aduci 5.000 – 10.000 de oameni. Deja e mult. Aici nu ai limită”.

Irina Rimes: „Mi-ar plăcea, la un moment dat, să fac proiecte doar pentru Metaverse. Să scot albume doar pentru Metaverse, piese doar pentru Metaverse, eventual să fac și colaborări, concerte și, nu știu, ce se mai poate face în Metaverse”.

Justin Bieber, Ariana Grande și Travis Scott sunt artiștii internaționali care au susținut deja concerte virtuale. Unreal Engine 5, dezvoltat de EPIC GAMES, este mecansimul folosit acum de toate marile case de producții pentru astfel de proiecte. Este cel mai avansat motor grafic din lume. Dezvoltatorii de jocuri îl folosesc încă din 1998. Imposibil să nu fi jucat un first person shooter calibrat cu versiunea de atunci. Acum, UNREAL este folosit în tot ceea ce înseamnă producție video - cinematografie, expoziții, prezentării de modă, publicitate și nu numai. Concluzia? Metaverse există acum datorită unor motoare grafice.

Companii din întreaga lume, inclusiv din România, dezvoltă Metaverse

Companii din întreaga lume lucrează acum pentru Metaverse. Inclusiv în România sunt start up–uri care contribuie la dezvoltarea universului creat de Mark Zuckerberg. Andrei, Mihai și Alex au ajuns anul acesta la o cifră de afaceri de peste 200.000 de euro. Au zeci de clienți internaționali.

Andrei Boruzescu, cofondator HOLOSEE: „La români este ușor pentru clienți să găsească oameni talentați, oameni muncitori și care lucrează la prețuri de Europa de Est. Și vorbesc și engleza bine. Noi avem cumva avantajul ăsta. Românii vorbesc engleză destul de bine”.

Mihai Bălan, cofondator HOLOSEE: „Un proiect foarte interesant a fost pentru o companie medicală. Am dezvoltat un scenariu VR pentru copiii care vin la analize de sânge și în cadrul extracției de sânge, care poate să fie traumatizantă pentru un copil, ideea era să le arătăm un mediu plăcut, animat, cu niște personaje din animație”.

Și-a așa s-au specializat în Unity, C++ și, evident, Unreal Engine. Au creat și jocuri muliplayer în VR, magazine online, holograme și nu numai.

Alexandru Ispas, cofondator HOLOSEE: „Putem spune că ne ajută foarte tare în tot acest demers faptul că game engine-urile pe care le folosim acum sunt mult mai accesibile și financiar”.

Metaverse ul este până la urmă o lume virtuală în care orice este posibil, dar nimic nu este gratis și nici ieftin. Anul acesta, s-au vândut inclusiv case și terenuri în Metaverse, iar brandurile de lux au lansat colecții virtuale de haine și de ccesorii. În plus, arta este mai populară ca niciodată în mediul online. NFT–urile sunt admirate în galerii de artă virtuale și vândute apoi în sistem blockchain.

Teoretic, se fac zeci de milioane de euro din lucruri care nu există. Oamenii participă la proiecții de film, concerte, prezentări de modă și nenumărate alte experiențe pentru care nu sunt nevoiți să iasă din casă. Până și influencerii virtuali au câștigat tot mai mult teren în ultimul an. CGI-uri despre care am tot vorbit la ILIKE IT. Un subiect pe care cu siguranţă îl vom mai aborda și pe viitor. Pentru Metaverse, acesta este doar începutul.

