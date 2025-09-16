iOS 26 s-a lansat. Noul design spectaculos Liquid Glass. Cum se schimbă interfața și aplicațiile Apple

16-09-2025 | 08:12
Apple

iOS 26, alături de celelalte actualizări majore ale sistemelor de operare Apple, este acum disponibil și poate fi instalat pe dispozitivele compatibile ale companiei americane.

Aura Trif

Principala noutate pe care acestea o au în comun este noul design Liquid Glass, care reproduce efectele sticlei pe ecranul dispozitivelor, aducând efecte realiste de transparenţă şi colţuri rotunjite.

Acelaşi nou design vine cu un Menu Bar transparent pe macOS şi o nouă temă coloristică pentru pictogramele de iPhone şi iPad.

ios 26

Dincolo de Liquid Glass, iOS 26 vine şi un mare număr de noutăţi punctuale, vizibile atât la nivelul sistemului de operare, cât şi la aplicaţiile Apple.

Printre altele, Lock Screen-ul este acum mai dinamic, iar elementele acestuia sunt redimensionate automat pentru a face mai bine loc notificărilor, în vreme ce imaginilor de fundal le poate fi aplicat un subtil efect 3D.

Camera, Photos, Safari, Messages, FaceTime şi alte aplicaţii dezvoltate de Apple au toate efectele Liquid Glass şi diverse funcţii noi. Safari, de exemplu, ascunde acum mai mult din interfaţă pentru a face loc conţinutului web, iar Photos separă fotografiile de restul secţiunilor în care acestea sunt organizate.

Modelele compatibile pentru iOS 26

iOS 26 de la Apple este compatibil cu următoarele modele:

* iPhone 17
* iPhone Air
* iPhone 17 Pro
* iPhone 17 Pro Max
* iPhone 16e
* iPhone 16 and 16 Plus
* iPhone 16 Pro and 16 Pro Max
* iPhone 15 and 15 Plus
* iPhone 15 Pro and 15 Pro Max
* iPhone 14 and 14 Plus
* iPhone 14 Pro and 14 Pro Max
* iPhone 13 and 13 mini
* iPhone 13 Pro and 13 Pro Max
* iPhone 12 and 12 mini
* iPhone 12 Pro and 12 Pro Max
* iPhone 11
* iPhone 11 Pro and 11 Pro Max
* iPhone SE (de la a doua generaţie)

