În aprilie 2025, un bărbat înarmat a ucis două persoane și a rănit alte șase la universitatea din Tallahassee, înainte de a fi împușcat de poliție și spitalizat. Suspectul a fost acuzat de mai multe capete de acuzare pentru crimă și tentativă de crimă.

„Chatbotul l-a sfătuit pe trăgător"

Uthmeier a declarat că ChatGPT i-ar fi oferit atacatorului de la Universitatea din Florida instrucțiuni concrete, informează AFP, preluat de news.ro. „Chatbotul l-a sfătuit pe trăgător cu privire la tipul de armă pe care să o folosească, la ce muniție să folosească cu fiecare armă, la utilitatea sau nu a unei arme de scurtă distanță", a precizat procurorul într-o conferință de presă. „Dacă ar fi fost o persoană la celălalt capăt al ecranului, am fi acuzat-o de crimă", a adăugat el.

Biroul procuraturii a citat OpenAI să se prezinte pentru a furniza informații și documente. Ancheta va stabili dacă „OpenAI poartă o responsabilitate penală pentru acțiunile ChatGPT în cadrul împușcăturilor".

Apărarea OpenAI

O purtătoare de cuvânt a OpenAI a respins acuzațiile, declarând presei americane că firma nu este responsabilă pentru tragedie. Ea a precizat că, după ce a aflat de incident, compania a identificat un cont ChatGPT asociat suspectului și a „împărtășit în mod proactiv această informație cu forțele de ordine".

„În acest caz, ChatGPT a furnizat răspunsuri factuale la întrebări cu informații care puteau fi găsite în surse publice de pe internet și nu a încurajat sau promovat o activitate ilegală sau dăunătoare", a susținut reprezentanta companiei.

Procesul intervine într-un moment în care avântul inteligenței artificiale stârnește îngrijorări multiple: de la impactul asupra consumului de energie electrică și pierderea locurilor de muncă, până la riscul de perturbare a procesului democratic, accelerarea fraudei sau facilitarea activităților criminale.