iLikeIT. România a luat din nou medalia de aur la robotică. Rusia a încercat să bage ”bețe în roate”

România se poate mândri cu o nouă medalie de aur la robotică. De această dată, ai noștri au demonstrat că sunt cei mai buni la campionatul internațional găzduit de Rusia, unde finala a fost ... cu multe peripeții.

Astfel, echipa Națională de Robotică a României AutoVortex a câștigat locul 1 și medalia de aur la Campionatul Internațional de Robotică FTC Rusia 2021.

În ultimii ani, echipa națională de robotică a câștigat la competiția din Rusia doar medalii de aur, iar, la ultimul concurs, autorităție rusește ”au uitat” să elibereze aprobările necesare pentru tinerii români.

Din fericire, în acest ”joc” au intrat și cei de la Ministerul român al Afacerilor Externe, care i-au ajutat pe tinerii pasionați de robotică să ajungă în Rusia, la campionat.

”Se pare că ei (autoritățile ruse, n. red.) au uitat că o să mai vină și români, și cu 2 săptămâni înainte de plecare, când am aplicat pentru viză, nu apăream în nicio bază de date. Soluția câștigătoare, să zic așa, salvatoare, a venit din partea României, a celor de la Ministerul de Externe, care au fost super drăguți, ne-au ajutat cu pașapoarte diplomatice. Nu ne așteptam.” - a povestit Ionuț Panea, lider al echipei AutoVortex, la iLikeIT.

”Plecarea a fost în ultim moment, în ultima zi, și a fost o aventură. A trebuit să mergem cu mașina până în Chișinău, am condus toată noaptea. Eram doar eu și 6 copii. Nici nu am putut să plecăm foarte mulți, pentru că aveam fix 72 de ore să intrăm în Federația Rusă și să plecăm, fiindcă diplomații au statut special. Altfel, ne băgau în carantină sau păream suepecți, ce căutăm acolo. Din Chișinău am luat un avion, pentru că nu era nicio rută de zbor din București până în Moscova. Am zburat chiar cu fostul președinte al Republicii Moldovei, eram uimiți, era cu noi în aeronavă.” - a mai spus Ionuț.

Tema de anul acesta la Campionatul Internațional de Robotică FTC Rusia 2021 a fost colectarea de pe jos, de către roboți, a unor inele și lansarea lor în niște ținte fixe.