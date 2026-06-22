Sunt 2 modele noi care au ajuns pe piață care sunt foarte interesante, cumva pentru clientelă diferită, dar sunt camere de acțiune și camere de filmat.

Avem GoPro Mission 1 PRO, care vrea să înlocuiască seria HERO de la același producător. Camera este mai mare, iar diferența de mărime este una vizibilă.

A doua cameră interesantă este de le Insta 360. O companie care până de curând făcea camere care filmau la 360 de grade, iar acum s-a orientat către o altă zonă.

Pentru mai multe detalii urmăriți VIDEO atașat.