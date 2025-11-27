iLikeIT. Fals informatic cu ajutorul AI: fotografiile trucate pentru rambursări pot aduce răspunderea penală

Modificarea imaginilor cu inteligența artificială încetează să fie o simplă inovație atunci când este folosită pentru a păcăli.

Dacă fotografiile creează un prejudiciu sau deformează realitatea, fapta intră sub incidența Codului Penal.

O practică uzuală în zilele noastre sunt fotografiile modificate cu ajutor inteligenței artificiale prin care se arată produse deteriorate sau prost gătite astfel în cât să poți cere banii înapoi de la firma care a livrat mâncarea.

Alin Popescu, Fondator Avocatnet.ro: ”Sunt niște conscințe, dincolo de faptul că ți se pare haios să obții niște bani. Ar trebui să te gândești că ai putea ajunge să te caute Poliția pe acasă, tocmai pentru că o astfel de faptă se încadrează la un șir de infracțiuni.

Oamenii trebuie să înțeleagă că în momentul în care faci o infracțiune, de regulă, nu faci una singură. În cazul de față se numește fals informatic”.

Pentru mai multe detalii urmăriți VIDEO atașat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













