iLikeIT. Emisiunea integrală din 4 octombrie 2025

iLikeIT
04-10-2025 | 10:54
iLikeIT. Emisiunea integrală din 4 octombrie 2025.

iLikeIT. Emisiunea integrală din 4 octombrie 2025.

Lego HillClimb, un joc clasic de racing, gratuit pe Android și iOS. Mașinuțe colorate și personaje de tot felul
iLikeIT
Lego HillClimb, un joc clasic de racing, gratuit pe Android și iOS. Mașinuțe colorate și personaje de tot felul

Jocul săptămânii este Lego HillClimb - pe mobil, un joc clasic cu piese moderne.

Plăcile video schimbă viitorul AI. Puterea uriașă din centrele de date ajunge pe dispozitivele personale
iLikeIT
Plăcile video schimbă viitorul AI. Puterea uriașă din centrele de date ajunge pe dispozitivele personale

Creierul inteligenței artificiale ester software și hardware. Acceleratoarele grafice sunt motoarele care pun AI-ul în mișcare, iar giganții AMD, Nvidia, Apple sau Intel concurează să aducă mai multă putere cu un consum tot mai mic de energie.

Recolta de toamnă de la Apple, Google ori Samsung. Care sunt noutățile aduse de giganții tehnologiei
iLikeIT
Recolta de toamnă de la Apple, Google ori Samsung. Care sunt noutățile aduse de giganții tehnologiei

Prima oprire în emisiunea iLikeIT e la stația celor mai noi telefoane - recolta de toamnă de la Apple, Google ori Samsung.

