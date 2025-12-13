iLikeIT. Emisiunea integrală din 13 decembrie 2025

iLikeIT
13-12-2025 | 11:21
iLikeIT. Emisiunea integrală din 13 decembrie 2025

iLikeIT. Emisiunea integrală din 13 decembrie 2025

2025, anul în care ghișeul a învins încă o dată digitalizarea în România. Când vor avea loc posibile schimbări
iLikeIT
2025, anul în care ghișeul a învins încă o dată digitalizarea în România. Când vor avea loc posibile schimbări

2025 este anul în care digitalizarea a rămas un tabu. Ghișeul încă este la modă dar sunt speranțe de schimbare. Poate în 2026.

Jocul săptămânii la iLikeIT. Metroid Prime 4: Beyond - acum și într-o varianta first person shooter
iLikeIT
Jocul săptămânii la iLikeIT. Metroid Prime 4: Beyond - acum și într-o varianta first person shooter

Acum este momentul pentru jocul săptămânii, Metroid Prime 4: Beyond. Un titlu cu istorie multă - acum și într-o varianta first person shooter.

Tehnologiile care ne-au schimbat viața în 2025. Anul care ne-a dovedit cât de fragil este internetul în fața atacurilor
iLikeIT
Tehnologiile care ne-au schimbat viața în 2025. Anul care ne-a dovedit cât de fragil este internetul în fața atacurilor

Anul 2025 s-a dovedit a fi extrem de interesant din punct de vedere tehnologic. Și, desigur, va rămâne în memorie ca anul în care n-a apărut GTA 6.

