iLikeIT. Emisiunea integrală din 13 decembrie 2025
Sursa: Pro TV
Etichete: ilikeit
Dată publicare:
13-12-2025 11:14
2025 este anul în care digitalizarea a rămas un tabu. Ghișeul încă este la modă dar sunt speranțe de schimbare. Poate în 2026.
Acum este momentul pentru jocul săptămânii, Metroid Prime 4: Beyond. Un titlu cu istorie multă - acum și într-o varianta first person shooter.
Anul 2025 s-a dovedit a fi extrem de interesant din punct de vedere tehnologic. Și, desigur, va rămâne în memorie ca anul în care n-a apărut GTA 6.
Uniunea Europeană a făcut, vineri, un pas major în sprijinul Ucrainei, după ce a decis înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei aflate pe teritoriul european.
A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.
Lidera Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, are necazuri după rezultatul de la alegerile pentru Primăria Capitalei.