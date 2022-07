iLikeIT. Cum arată și cum funcționează robotul de tip vehicul pentru transport personal

RakuRo

Un exemplu concret este robotul de tip vehicul pentru transport personal. Are 6 camere si 5 senzori. Are faruri în față și stop-uri pe spate, deci poate merge şi pe întuneric.

Foloseşte display-ul să comunice şi te atenționează chiar vocal. Se vede că e făcut de cel mai respectuos popor, fiindcă îți mulțumește când te dai din fața lui, dar te şi salută când treci pe lângă el. Foarte politicos. Totuşi, nu este indicat să fie folosit de oameni cu peacemakere, fiindcă frecvența undelor pe care le foloseşte poate afecata funcţionarea aparatelor.

Poate fi folosit indiferent de înălţime şi vârsta dar limita maximă de kilograme este de 100. Pe tableta lui poţi vedea destinaţia ta şi traseul, chiar şi mediul înconjurător prin senzorii 3D cu care scanează. Viteza maximă de 6 km/h deci este bun pentru tururi ghidate, mersul în aeroport, pe platouri de filmare, în locuri cu scop turistic. Sau chiar prin oraş dacă sunt rute speciale şi permite legea.

DeliRo (delivery robot)

Modelul Office este pentru uz intern, în corporaţii, universităţi, campusuri. Are mai multe compartimente separate şi treaba lui e să transporte documente, plicuri, pachete. Poate chema singur liftul, se urcă în el, coboară.

Avem o echipă aici, o dronă și un vehicul cu benă, complet automatizate. Drona preia pachetul, îl livrează la un punct aflat în siguranţă şi de acolo este preluat de micul camion şi transportat în continuare la destinaţie. Motivul pentru care nu livrează drona la domiciul poate fi că e zgomotoasă, să nu deranjeze liniştea publică. Ori poate că destinatarul nu are loc unde să aterizeze o dronă, aşa că vine camionul mic şi descarca singur pachetul foarte silenţios. Apoi se întoarce la "baza mamă" şi aşteaptă următoarea comandă. Genul acesta de transport poate fi extrem de valoros. Pachetul, venind prin drona, evita traficul. Camionul poate lucra 24/24 şi pe noapte indiferent de oră fiindcă are faruri şi senzori de scanare. Chiar pot avea un impact vital în funcţie de natura pachetului. Poate e de natura medicală sau poate e alta carantina şi oamenii nu mai au voie să circule. Sau poate îl împerechem cu tonomatul de pizza şi faci comanda la 3 dimineaţă dacă ţi-e poftă. Totul complet automatizat.

PatoRo

Tot din familie mai e şi PatoRo de la Robot de Patrula. E conceput pentru mall-uri, clădiri de business, orice loc cu multe intrări şi mânere la uşi. Scopul lui e să dezinfecteze. Poate să stropească cu dezinfectant de la o distanţă de 7.5m şi se adaptează tipului de teren pe care merge. Are un tun cu dezinfectant în partea din spate, lumini în faţă, scannere şi cel mai important, o privire nervoasă adorabilă. Dacă te incomodează pe timp de zi şi încurca oamenii, îl poţi programa noaptea să îşi facă treaba în linişte. Şi în caz că vede ceva suspicios, poate suna şi la poliţie.

Poate cea mai interesantă parte la roboţii ăştia Robo de patrulare, transport şi livrare e că pot oricând fi controlaţi de un om de la distanţă. Într-un fel nu elimina complet rostul omului şi poate trece de la slujba de livrator în carne şi oase la una din spatele ecranului. Ei tot necesita supraveghere, nu sunt complet autonomi în caz că se întâmplă ceva, rămâne blocat pe undeva etc.

Smellicopter

Studenta la doctorat Melanie Anderson și o echipă de la Universitatea Washington au inventat Smellicopterul sau Miroscopterul. O dronă care folosește o antenă biologică de la o molie ca să navigheze până la sursa mirosului. Smellicopterul poate simți obstacole și e programată să urmărească sursa mirosurilor. Ar putea fi folosit să detecteze scurgeri de gaze, explozibile sau să inspecteze terenuri agricole.

CLEANSEBOT

Îl pui pe pat și de acolo se descurcă singur. Folosește 4 lumini de tip UV-C ca să sterilizeze așternuturile sau canapeaua, depinde unde îl pui. Lumina UV-C face parte din spectrul UV şi este cea mai puternică din spectru. Simplu spus este cel mai eficient tip de lumină pentru dezinfectare. În teorie are destulă putere micuțul să navigheze pe sub perne, prin pături grele, deci nu are trebui să rămână blocat... în teorie. Îl poţi lua cu tine şi în camere de hotel dacă eşti germofob. Are o baterie de 4800 mAh şi te lasa să îţi încarci şi telefonul la el.

Ozmo – curăță ferestre exterioare pentru clădiri

Ozmo este un tip de braţ robotizat, controlat de un operator cu licienta care spală geamuri la exterior. Este complet sigur, nu pune pe nimeni în pericol şi nici nu îl lasa fără serviciu pe omul care ar fi spălat geamurile manual, atârnat de clădire în mod normal. În industria de curăţat geamuri, peste 74% din toţi care fac asta au peste 40 de ani. Ozmo are sensor de forţă sau de presiune să nu lovească sau să nu spargă geamul din greşeală. Are un sistem de lidar pentru orientare în spaţiu. Nu este deranjat deloc de vânt, dacă bate o rafală mai puternică rămâne nemişcat. Ca să nu repete traseul braţului, poate calcula traiectoria spălării de sute de ori pe secundă.

Companion pentru copii

Miko este un robot pentru copii care foloseşte inteligenta artificială pentru a răspunde la comportamentul şi emoţiile copiilor. Cu cât petrece mai mult timp cu copilul, cu atât îl va cunoaşte mai bine şi se va comporta în consecinţă. De exemplu, dacă vede că un copil e trist îi va cânta un cântec, îi va zâmbi, ca să îl bine dispună. Foloseşte jocurile bazate pe logică şi iscusinţă mentală ca să ajute la dezvoltarea sănătoasă a copilului. Ca părinte îl poţi suna prin Miko că pe Zoom sau Skype.

Cue Robot



Robotul Cue este conceput pentru copii de peste 11 ani care sunt interesaţi de codare. Îi va învăţa să treacă de la cele mai simple funcţii de codare până la cele pe baza pe text pe care le folosesc profesioniştii. Cei cu mega salarii. Se poate conecta prin Bluetooth la ios, android, chiar şi la Kindle. Pot fi programate şi culorile luminilor lui după preferinţa. Are 3 microfoane şi 3 difuzoare ca să îşi poată da seama de unde îl strigi. Senzori de proximitate, 2 roți motorizate, 3 procesoare, accelerometru şi giroscop. Ce să mai, are funcţii mai smart decât pe un smartphone.

EllieQ

Este un dispozitiv activat prin voce, conceput pentru sănătate mentală şi fizică pentru seniori, oameni în vârstă. Poate măsura tensiunea, pulsul, poate ţine minte ce ai de făcut (reminders) ca să nu uiţi. Poţi trimite mesaje prin el celor dragi, poţi chema un taxi sau să faci comanda la mâncare. Are o serie de aplicaţii prin care evaluează dacă persoană e ok. Îl întreabă cum se simte, ce face, face jocuri de cuvinte să menţină mintea active, poate pune muzica, chiar zice şi glume. Când simte că eşti stresat, porneşte modul de relaxare ca să îţi reducă stresul şi te îndeamnă să respiri profund.

Robot pentru persoanele cu dizabilități

Robotul PR2 este bazat pe interfaţa de realitate augumentata pentru oameni cu deficiențe motorii, care nu se pot mişca aproape deloc. Interfaţa presupune un browser de web sau o pagină de internet de unde persoana cu dizabilităţi poate controla robotul. Are senzori de detectare a mişcărilor capului, a ochilor, poţi mişca cursorul cu ochii, cum făcea Stephen Hawking, are comenzi vocale şi este optimizat pentru o folosire cât mai facilă. Tehnologia de realitate augumentata este vârf de gamă în industrie şi persoana vizualizează ce vede robotul într-un fel foarte uşor de înţeles. El trebuie să vadă prin ochii robotului ca să poată folosi funcţiile motorii ale lui precum ştersul la gură, să ridice obiecte.

Spot



Spot este un robot foarte agil care poate fi folosit în mai multe scenarii. Scopul lui principal este să navigheze pe orice tip de teren, să evite orice obstacol la 360 de grade, poate fi conrolat de la distanţă dar este şi autonom. Spot este folosit în present pe şantiere unde poate fi trimis să inspecteze în locuri cu risc pentru oameni ori altfel inacesiibil. Poate căra lucruri grele sau îl poţi trimite unde a avut loc o scurgere de gaze sau de petrol, la instalaţii de curent puternice, de ce nu şi în locuri radioactive. Desigur, poate fi folosit şi în armată. Dar oricine poate comanda un Spot dacă prinde loc pe lista de aşteptare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 13-07-2022 23:50