iLikeIT. Ce este NFT, ”Non Fungible Token”, o nouă formă de artă în sistem blockchain

Artiștii din întreaga lume s-au reorientat acum, pe timp de pandemie, către ceea ce numim "artă digitală". Lucrările lor se vând cu milioane de euro online, printr-un sistem blockchain.

Ceea ce le face cu adevărat speciale și extrem de scumpe sunt certificatele unice de proprietate.

Invitat la iLikeIT a fost Mih Lovin care a explicat ce este un NFT. În primul rând, trebuie să știți că NFT vine de la ”Non Fungible Token”.

Mih Lovin: ”Prin definiție înseamnă un bun care poate fi înlocuit prin el însuși, în sensul în care eu iau de la tine 10 lei, să zic așa, într-o variantă monetară, dacă îți dau 10 lei înapoi în orice altă formă, alți 10 lei decât acele forme fizice, practic am închis debitul dându-ți acea sumă. Non Fungible Token înseamnă că singurul mod în care, dacă tu îmi dai un work of art sub formă de NFT, singurul mod în care eu pot să ți-l dau înapoi este să ți-l dau fix pe acela. Și nu poate fi înlocuit prin altul. De aici și ideea de certificat de originalitate. Trebuie să știi că este fix același pe care l-ai primit.

NFT-urile au valoarea aceasta, că întotdeauna au înscris în metadata file-ului respectiv, a digital asset-ului, când a fost făcut, cine este creatorul, câte vânzări a avut până acum și a câta dintr-o colecție este: este piesa 1 din 10 sau piesa 1 din 100. Deci, practic întotdeauna, acel digital file, cum era acolo în titlu, un jpeg a fost vândut cu 69 de milioane, de fapt nu este neapărat un jpeg, chiar dacă în esență este poate un jpeg, dar este un work of art care conține 5000 de postări pe care artistul Beeple le-a făcut în fiecare zi timp de 5000 de zile negre și ptractic n-a ratat nicio zi, și chiar valoarea de 69 de milioane este o valoare mult mai mică decât dacă ai fi adunat lucrările individuale care compuneau acel work of art”.

Iar noi, prin sistemul blockchain putem verifica întotdeauna care este valoarea acestei opere de artă, pentru că prețul poate varia în funcție de anumite perioade, dacă vrem să-l vindem mai departe.

Mih Lovin: ”NFT-urile poate să fie orice. Când zicem digital asset ne referim la o poză, un work of art, un video, un sunet, deci muzică, poate să fie un Tweet sau poza unei postări pe care deja ai făcut-o pe social media. Practic, în momentul de față orice poate să fie un NFT, pentru că de fapt este un certificat de autentificitate, pe care creatorul, fie el artist sau content creator sau muzician îl oferă pentru jetonul respectiv, să zic așa, criptografic”.

Cum ajunge o operă digitală să fie transformată în NFT?

”Există niște platforme online, niște site-uri, să spun așa, care, contra unui membership sau a unei sume de bani îți permit ca tu să îți încarci file-ul tău, care poate să fie o poză, poate să fie o randare 3D, poate să fie un video, poate să fie un sunet, să-l încarci pe platforma lor, urmând să alegi forma în care vrei să fie achiziționată. Îți definești prețul, îți definești metoda prin care vrei să fie cumpărată - vrei să fie la licitație, ca oamenii să liciteze pentru ea - sau vrei să fie un preț direct. Practic e ca un site de e-commerce, doar că exclusiv cu opere de artă.” - a mai explicat el.