Beniamin Mincu, românul care a creat criptomoneda ElRond. Compania sa valorează 2,5 miliarde USD

Beniamin Mincu, din Sibiu, a creat o criptomonedă și o rețea de tip blockchain. Este președintele unei companii care a uimit întreaga lume, ElRond, care valorează 2,5 miliarde de dolari.

Românul care a creat o criptomonedă precum Bitcoinul și o companie care acum valorează 2,5 miliarde de dolari a povestit în emisiunea „Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV, cum a ajuns la această performanță și ce planuri are pentru viitor.



Beniamin Mincu: „Noi am construit un blockchain, o tehnologie în care o rețea de computere distribuită în întreaga lume care funcționează cu o viteză extraordinar de mare, peste 1000 de ori mai rapidă și mai potentă în capacitatea de procesare decât bitcoin sau ethereum și în cadrul acesteia există într-adevăr și o criptomonedă fără de care această rețea blockchain nu poate funcționa. Într-adevăr, proiectul este evaluat undeva la 2 miliarde și jumătate de dolari în momentul de față. Suntem în faza foarte incipientă și suntem entuziasmați de progresul pe care am reușit să-l facem și de următorii pașii care urmează să aducă o adopție foarte mare în acest domeniu.”



EL a început acest proiect acum trei ani, iar totul a fost făcut după un plan bine stabilit, care să rezolve probleme serioase din computer-science, mărturisește Beniamin.

Vitalie Cojocari: Credeai acum trei ani că vei ajunge milionar în dolari?

Beniamin Mincu: „Eram milionar în dolari și înainte să încep El Rond. În momentul când am început, un an, un an și jumătate, împreună cu fratele meu Lucian și cu Lucian Todea, ceilalți doi cofondatori, am investit undeva la peste un milion și jumătate de dolari, în efortul nostru de a construi proiectul, de a aduna cei mai buni oameni din jurul nostru, ca ei să facă parte din echipă și acești bani au fost investiți până la punctul când am avut primele runde de finanțare exterioare. Cum spuneam, planul nu a venit peste noapte, am lucrat o perioadă de timp foarte mult în ecosistemul ăsta, am investit în mai multe start-up-uri care au încercat să rezolve aceleași probleme, dar rezolvările nu au venit, așa că am decis că este nevoie ca noi să adunăm această echipă deosebit de talentată și să ne dedicăm întreg timpul și toată energia pentru a rezolva aceste probleme (...) Cred că nu suntem nici în 1% din ceea ce urmează să fie El Rond în următoarea perioadă”.

Vitalie Cojocari: ElRond este o criptomonedă, ceva ce este relizat de acest blockchain, iar blockchainul însemnă un fel de bănci care sunt legate între ele și generează încrederea populației. Lumea discută foarte mult despre bitcoin, criptomonedă, dar ce nu înțeleg eu, la ce e folosită în acest moment, are vreo uzanță practică?

Beniamin Mincu: „Aș merge la punctul de început, ce este acest blockchain. Această tehnologie, și cea mai simplă analogie este că dacă ne uităm la internet, internetul este o rețea de computere care permite un anumit serviciu la nivel global, și în mod deosebit internetul permite transferul de date sau comunicare aproape instantaneu la un cost extraordinar de scăzut, oriunde în lume. Blockchainul este o altă rețea, unde în același fel în care internetul permite transferul de date, sau comunicare la nivel global, blockchainul permite în esență același lucru pentru orice fel de valoare, fie că vorbim de bani, fie că vorbim de titluri de proprietate, fie că vorbim poate de contracte digitale. Înțelegând esența blockchainului, practic devin evidente și mai multe din utilitățile acestei rețele. Unul dintre cele mai rapid adoptabile use case-uri este de avea o monedă locală, spre exemplu pe care noi o avem în România, cum ar fi RON-ul, într-o formă digitală. În momentul în care am avea electronicul RON, lansat pe rețeaua ElRond, ce se întâmplă în esență este că vom avea această monedă care este transferabilă aproape instantaneu, oriunde în lume și la un cost extrem de scăzut, și asta este doar una dintre utilitățile imediate pe care noi le vedem pentru tehnologia blockchain. O altă utilitate deosebit de interesantă este de avea cadastrul sub formă digitală, astfel ca transferul oricărui imobil sau proprietate devine complet digital, automatizat, fără să mai necesite niciun fel de altă parte terță. În toată ecuația asta, e de înțeles că criptomoneda e doar una din utilități, nu e tehnologia de bază.”