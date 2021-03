Ce sunt NFT-urile? Cineva a cumpărat o casă virtuală cu 500.000 $, la care se va putea doar uita

Un designer a vândut o casă virtuală, care nu va putea fi locuită niciodată, pentru suma de 500.000 de dolari.

Creatorul de artă contemporană Krista Kim a vândut proprietatea în format NFT (non-fungible token) pentru 288 ether - care, pe baza prețului de tranzacționare a criptomonedelor, este de aproximativ o jumătate de milion (în dolari SUA). Ether este o criptomonedă a cărui blockchain este generat de platforma Ethereum.

Proiectul - denumit „Mars House” - va fi accesat de noul proprietar într-un fișier digital. (Vezi galeria foto)

„Este prezentat, practic, ca un fișier digital, un desen sau un videoclip frumos pe ecran, dar intenția mea a fost să privesc dincolo de asta”, a spus Krista Kim pentru CNBC.

Creaţia a fost realizată plecând de la ''NFT'' ("non-fungible token") sau jetoane nefungibile şi cu ajutorul unei tehnologii de înregistrare a dreptului de proprietate denumite "blockchain", utilizată şi în cazul unor criptomonede cum ar fi bitcoin.

Potrivit Reuters, NFT-urile sunt un tip de bun digital (imagini, videoclipuri, muzică, text și tweets), care există pe un blockchain. Blockchain-ul permite oricui să verifice autenticitatea și proprietatea bunului.

În timp ce majoritatea articolelor digitale pot fi reproduse la nesfârșit, un NFT este unic și are o semnătură digitală unică. De aceea sunt costisitoare.

NFT-urile sunt de obicei cumpărate folosind fie dolari, fie criptomoneda ether. Deși oricine le poate vedea, cumpărătorul are privilegiul de a fi proprietarul oficial.

Un milionar indian a cumpărat o operă de artă digitală vândută de Christie's cu aproape 60 de milioane de euro

Milionarul indian Vignesh Sundaresan a dezvăluit că el este Metakovan, misteriosul cumpărător al operei de artă digitale vândută săptămâna trecută cu 69,3 milioane de dolari (58,2 milioane de euro), mărturisind că a dorit să demonstreze că ''şi persoanele de culoare pot fi nişte mecena'', informează AFP.

Săptămâna trecută, casa de licitaţii Christie's a anunţat vânzarea operei de artă ''Everydays: the First 5.000 Days'', un colaj format din 5.000 de imagini digitale, realizat de artistul american Beeple, pe numele său adevărat Mike Winkelmann, unui colecţionar identificat sub pseudonimul Metakovan.

Într-un articol publicat joi pe blogul său, Vignesh Sundaresan, alias Metakovan, un antreprenor indian din domeniul tehnologiei, stabilit în Singapore, a dezvăluit că motivul pentru care a achiziţionat opera de artă este pentru a le ''arăta indienilor şi persoanelor de culoare că şi aceştia pot fi, la rândul lor, nişte mecena''.

Antreprenorul spune că ascensiunea sa socială, de la un simplu student în inginerie până la statutul de milionar, a venit după ce a descoperit investiţia în criptomonede, în 2013.

Suma obţinută în urma acestei vânzări a avut efectul unei bombe pe piaţa licitaţiilor, unde arta digitală era doar o nişă în urmă cu şase luni. Pictorul britanic David Hockney şi artistul plastic american Jeff Koons sunt singurii artişti din istoria artei care au vândut în timpul vieţii opere la un preţ superior.

Este vorba despre prima operă de artă integral digitală vândută vreodată de o casă de licitaţii importantă. Suma de pornire a fost de 100 de dolari, dar preţul creaţiei a crescut exponenţial.

Autenticitatea şi trasabilitatea unor obiecte virtuale precum ''Everydays: the First 5.000 Days'' sunt astfel considerate inviolabile.

''Când vorbim despre NFT foarte valoroase, va fi foarte dificil de depăşit acest record'', a declarat Metakovan, potrivit unui comunicat al casei Christie's, după achiziţionarea ''Everydays'', ''bijuteria coroanei, opera ce mai valoroasă din această generaţie''.