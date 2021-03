ILikeIT. Cât de relevant mai este Facebook în 2021. Ce spune Loredana Crișan, vicepreședinte de design pentru Messenger

Telefoanele lansate în ultima lună sunt gândite astfel încât să obținem cele mai reușite poze, video-uri, tik tok-uri, iar lista poate continua.

În fiecare zi apare ceva nou în social media. Până și Donald Trump vrea să lanseze propria lui rețea. Totuși, producătorii de telefoane mobile sunt cei care țin pasul cu rețelele sociale sau invers? Cine dă startul?

Mingea este încă în terenul lui Mark Zuckerberg. El deține până la urmă rețeaua socială cu cel mai mare număr de utilizatori - 2,7 miliarde. Cât de relevantă mai este, însă, platforma într-o lume în care Tik Tok, Clubhouse sau Youtube câștigă tot mai mult teren am încercat să aflăm de la Loredana Crișan, care lucrează direct cu Mark. Munca ei este atât de apreciată în SUA, încât până și Barrack Obama i-a dat follow. Pe Twitter, însă, nu pe Facebook.

Loredana Crișan lucrează la Facebook, din 2016. „Vicepreședintele departamentului de design pentru Facebook Messenger” scrie pe legitimația ei. Româncei i se datorează „Rooms”, facilitatea prin care putem purta convorbiri video cu până la 50 de persoane în acelasi timp.

A lucrat la proiect direct cu Mark Zuckerberg.

Loredana Crișan, Facebook Messenger Vice President Product Design: „Ne vedeam în fiecare zi și discutam toate aspectele legate de design și interfață. Este pasionat de produse și vrea să înțeleagă absolut orice și să contribuie și el. Este incredibil de deștept și înțelege toate aspectele relațiilor umane și cum să creezi conexiuni între oameni și cum să-i aduci impreuna mai aproape”.

Loredana s-a mutat în San Francisco pe când avea doar 22 de ani. S-a angajat inițial ca inginer de sunet, dar treptat s-a orientat către design.

Loredaca Crișan: „Când s-a lansat primul iPHONE, în America partea de design a devenit mult mai importantă. Erau foarte multe aplicaţii de creat, iar eu m-am specializat în design pentru interfețe mobile, iar în 2016 am primit un mail de la cineva de la Facebook, care caută un manager de design pentru messenger. Am fost foarte interesată şi m-am decis să vin la interviu. A avut loc o şedinţă, unde te roagă să te uiţi la o aplicaţie. Eu am ales Airbnb și trebuie să le spui ce este bun și ce este rău din punct de vedere al desenului, al design-ului. Vor să vadă cum gândești”.

Sute de români din întreaga lume lucrează, în acest moment, pentru Facebook. Pe cei din Londra i-am vizitat în 2019, înainte de pandemie. Acolo este cea mai mare comunitate de români. Acum, mai toată lumea muncește de acasă. Sediul din Silicon Valley, de exemplu, este de nerecunoscut.

Loredana Crișan: „Este într-adevăr pustiu și probabil trist. Mulţi, cam toţi, vrem să ne întoarcem, pentru că este foarte diferit când lucrezi împreună, în persoană sau de acasă. Am realizat că putem face asta și de acasă, dar nu se compară”.

Facebook a înregistrat în 2020 venituri nete de aproape 30 de milliarde de dolari. Este și acum cel mai de succes brand în social media. Au adus, însă, foarte multe schimbări platformelor pe care le dețin, dar inspirându-se de la alții. Messenger Rooms folosește rețeta Zoom. Pe Instagram, au apărut Reels, în încercarea de a nu pierde teren în fața succesului avut de Tik Tok. Iar acum, la fel ca toată planeta, stau cu ochii pe Clubhouse, o aplicație de audiochat, care și în țara noastră a fost descărcată deja de mai bine de 80.000 de oameni, dar românii sunt încă fani ai produsului lui Mark Zuckerberg.

Loredana Crișan: „România, la sfârșitul lui 2020, avea 9 milioane de utilizatori zilnici și 11 milioane de useri lunar. Avem peste 8 milioane de utilizatori care fac parte din grupuri și care au interacţionat cu acele grupuri în ultima lună. Ca şi mine, există o comunitate foarte mare de români care trăiesc în afara ţării și folosesc la fel ca şi mine aplicațiile noastre”.

Uniunea Europeană a impus reguli stricte pentru protecția datelor personale. Reguli pe care trebuie să le respecte toți dezvoltatorii de aplicații, nu doar Facebook.

Se numesc privacy & electronics direction, e-privacy, iar atunci când s-a făcut această schimbare, au inclus şi serviciile de comunicare, de mesaje online, precum Messenger. Legea aceasta limitează felul în care companiile pot folosi datele legate de mesaje trimise şi apeluri video, dar funcționalitatea de bază și mesajele rămân neschimbate. Sunt câteva funcții care sunt suspendate, însă doar în mod temporar.

Și așa se explică de ce nu mai puteți accesa anumite informații prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, însă sunt informații de care vă puteți lipsi.

Schimbări notabile se văd, însă, în News Feed, acolo unde se duce o luptă importantă cu fenomenul Fake News. Facebook a lansat în 2020 un sistem prin care sunt semnalate știrile false, inclusiv în România. Mai au de lucru la acest capitol.