iLikeIT. Black Friday internațional a început: reduceri mari la jocuri, abonamente și servicii digitale

iLikeIT
25-11-2025 | 09:40
Ediția internațională Black Friday a început. Și vine cu prețuri bune în special la jocuri. Detalii chiar acum, urmează iLikeIT.

autor
Vlad Dobrea

Comercianții mari de jocuri online au deja promoții foarte bune la jocurile pe care le au în portofoliu, dar și la diverse servicii, abonamente prin care putem descărca jocurile cât timp vrem să le jucăm.

Prețuri interesante sunt și la alte servicii cum ar fi muzica.

Spotify are o promoție de 4 luni gratuite pentru cei care se încriu pentru prima dată pe platformă și plătesc pentru prima data un abonament.

PlayStation are în fiecare an în perioada Black Friday reduceri la aboanamentele Premium, Extra sau Plus și oferă o reducere de 33% pentru PlayStation Plus care în mod normal costă destul de mult (700 de lei). Avantajul este că odată ce plătiți acest abonament nu trebuie să mai plătiți jocuri.

Pentru mai multe oferte urmăriți Video atașat. 

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, jocuri, reduceri, black friday,

Dată publicare: 25-11-2025 09:40

