iLikeIT. Avatarele digitale sunt în faza de testare. Oamenii artificiali ai începutului de deceniu

Inteligența artificială câștigă tot mai mult teren în fața noastră, a oamenilor. Până acum am vorbit despre roboți ca despre sisteme care nu pot empatiza sau înțelege exact ce ne dorim...fără puțin ajutor, tot din partea noastră.

Ei bine, va trebuie să trecem peste această problemă, pentru că în Silicon Valley lucrurile au luat-o sănătos la... deal.

Start-up-ul NEON a prezentat la Consumers Electronics Show (CES), în Las Vegas, un proiect care va produce schimbări esențiale. Imaginați-va cum ar fi ca la poștă, în aeroport sau la banca să primiți informații de la o persoană aflată...pe un ecran. Cred că am zis corect ”pe”...

Așadar, o persoană care în realitate nu există, dar care poate să îți zâmbească, să te asculte, să îți răspundă cu calm și răbdare la întrebări și care, într-un final, să găsească soluții la problemele și nevoile tale mai bine decât ar face-o un om în carne și oase.

Aceștia sunt oamenii artificiali ai începutului de deceniu. Sunt încă în faza de testare, dar nu va mai trece mult până când vom interacționa cu ei în locuri publice sau... cel puțîn asta susțîn producătorii. Așa ar putea arăta medicul, antrenorul tău de fitness, stewardesa, asistentul tău personal sau profesorii.

Și deși pare greu de crezut nu vorbim despre persoane reale, ci de avatare digitale. Înfățișarea lor a fost construită de programatorii celor de la STAR Labs, o companie din Silicon Valley, fiinanțată de sud-coreenii de la Samsung. Ei au numit proiectul "NEON".

Victor Kapra, specialist ”tech”: ”Cred că evoluția oamenilor artificiali va fi foarte, foarte rapidă. De ce? Pentru că produc foarte mulți bani. Este vorba și de o ambiție a puterilor lumii de a demonstra ce pot să fac din punct de vedere tehnologic și un impuls va veni din zona economică pentru că roboții respectivi nu cer salariu, muncesc 24 de ore din 24. Nu se îmbolnăvesc, se repară repede și cred că cei care lucrează cu publicul vor fi înlocuiți destul de rapid.”

Ana Maria Stancu, RoboHub: ”Va avea un mare succes, pentru că deja lumea s-a plictisit de chat-boți, de acele căsuțe care apar, unde poți pune diverse întrebări și primești răspunsuri automate. Cred că din ce în ce mai mulți oamenii vor mai multe lucruri. Plus că tehnologia avansează și de fiecare dată când avansează într-un domeniu, asta se reflectă și în domenii conexe. Practic ți-a cresut puterea de calcul a unui calculator, atunci poți să faci o randare mult mai rapidă.”

Vlad Andriescu, jurnalist IT: ”Cred că suntem într-o epocă a inteligenței artificiale, când nu mai este doar un concept despre care se vorbește în viitor. Am trecut prin evoluția industrială, a apărut internetul și am trecut prin evoluția unei conectivități, iar acum toate lucrurile se unesc în zona asta de inteligență artificială”.

Memoria și cunoștințele avatarelor digitale de la "Neon" sunt bazate pe inteligența artificială, iar trăsăturile și gesturile sunt inspirate de la oameni obișnuiți. CEO-ul companiei, Pranav Mistry, susține că au strâns atât de multe date în ultimii ani încât pot crea de la zero astfel de personaje.

Victor Kapra, specialist IT: ”Interesant este că astfel de roboți, de oameni artificiali au ajuns atât de evoluați încât să ne citească expresiile feței și să ne dea răspunsurile în funcție de starea noastră psihică. Este o interacțiune foarte, foare fină. Poate noi dacă ne uităm la un interlocutor nu înțelegem foarte bine care este starea lor psihică, dar robotul ne va citi absolut perfect. Începând de la schimbarea de culoare a feței până la expresii.”

Vlad Andriescu, jurnalist IT: ”Încă nu e perfectă tehnologia, dar, după ce au învățat un zâmbet, înțeleg să-l recunoască, iar ulterior învață să vadă lucrrile și mai discrete, pentru că în interacțiunea dintre oameni recunoaștem elemente foarte discrete, mici mișcări ale feței, mici gesturi.”

Cei de la NEON nu sunt, însă, singurii care au reușit să dea un chip inteligenței artificiale. Tot în Statele Unite este și laboratorul celor de la "Soul Machines".

Victor Kapra, consultant IT: ”Inteligența artificială ne ajută să rezolvăm multe probleme și problemele sunt din ce în ce mai mari, de la climă la forța de muncă, iar inteligența artificială reprezintă un alt creier, un creier suplimentar care se adaugă creierului uman, fiziologic, natural.”

Cel mai recent proiect al celor de la "Soul Machines" se numește „Baby X", un bebeluș digital autonom la care se lucrează de mai bine de 4 ani.

Baby X poate să citească, să deseneze, să cânte la pian și să reacționeze. Creatorul său este Mark Sagar, un profesor din Nouă Zeelandă, cunoscut drept omul care a revoluționat efectele speciale în cinematografie. A câștigat și două premii Oscar pentru asta. A lucrat la pelicule că Avatar, King Kong sau Spider Man 2, iar acum lucrează cu echipa să de ingineri și programatori la ceea ce ar trebui să fie fața inteligenței artificiale.

Victor Kapra, consultant IT: ”Un astfel de om artificial, fie bebeluș, fie om matur, este mult mai convenabil decât un om adevărat. De ce? Pentru că el va fi programat să ne facă plăcere, să se înțeleagă cu noi, să nu ne creeze probleme și atunci din punct de vedere psihologic va fi un pericol acela de înstrăinare față de oameni. În momentul în care vom avea un partener de discuție foarte plăcut artificial, s-ar putea să-i evităm pe oamenii reali.”

Un alt proiect la fel de interesant este AVA, un avatar digital creat după înfățișarea unei actrițe din Noua Zeelandă.

Shushila Takao a petrecut patru zile în laboratorul celor de la Soul Machines. Timp în care i-a fost analizat și scanat în detaliu chipul.

Ana Maria Stancu, RoboHub: ”Mulți oameni care interacționează atât cu roboții noștri fizici cât și cu avataruri nu înțeleg ce este de fapt în spate. Trebuie să înțeleagă că nu este un fel de ființă umană sau o chestie că o ființă umană, ci sunt pur și simplu lucruri programate de oameni. Adică noi roboților, la fel și avatarelor, le spunem ce să zică.”

Ceva asemănător, dar raportat mai mult către publicul din Asia, au făcut și cei de la Gatebox. Ei au creat-o pe Hakari Azuma. O asistentă virtuală gândită pentru cei cărora le lipsește interacțiunea umană.

Ana Maria Stancu, RoboHub: ”Este vorba de realitate augumentată, care va apărea tot mai mult. Ați văzut că este încapsulată într-o bulă. Practic chestia aia o face să o proiecteze că și realitate augumentată, s-o vezi ca pe un produs. Nu poți s-o atingi dar este o imagine pe care poți s-o vezi că fiind relativ reală.”

Victor Kapra, consultant IT: ”În zona asiatică, obiceiurile de consum în privința digitalului sunt total deosebite față de zona occidentală în care ne înscriem și noi. Probabil că vor fi oameni puțîn ciudați care vor preferă un partener, o parteneră din calculator, dar nu cred că asta va fi tendința principală. Tendința principală va f înlocuirea muncilor repetitive cum ar fi relația cu clientul și un pic de umanizare.”

Ana Maria Stancu, RoboHub: ”Nu toată lumea înțelege că roboții nu sunt ființe reale sau acești asistenți și cred că la un momet dat asta să reprezinte un pericol pentru noi. E foarte important că atunci când interacționăm să știm cu ce interacționăm de fapt. Dacă este ceva real sau ceva virtual.”

În Japonia au fost vândute deja peste 100.000 de astfel de asistente virtuale. Hakari Azuma nu gătește și nici nu face curățenie, dar cântă, dansează, îți recomandă seriale sau filme și te ajută să fii mai organizat. Cea mai mare calitatea a să este, însă, vocea, inspirată din celebrele desene animate japoneze.

Vlad Andriescu, jurnalist IT: ”E un lucru ce vine din cultura zonei. În care de exemplu, asiaticii pot pune un concept numit animus, ca un fel de suflet, oricărui obiect.”

Gatebox lucrează acum și la o versiune pentru piața din Statele Unite ale Americii. Dispozitivul ar trebui să se vândă aici cu aproximativ 1300 de dolari.

Americanii au, însă, mult mai multe opțiuni atunci când vine vorba de asistente virtuale. De exemplu, cea mai nouă creație, REALBOTIX, a fost dotată cu inteligență artificială și poate purta acum și conversații cu partenerul său.