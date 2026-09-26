Și uneori, când am foarte mult timp liber, mă întreb cum arată ședințele pentru următorul titlu din serie. Pentru că ce mai poți aduce nou într-un joc de fotbal?

Mingea tot rotundă e, tot 22 de oameni aleargă după ea, tot două porți sunt. Aici intră în scenă Grounds. E un spațiu nou, în care explorezi, alături de alți 100 de jucători, terenuri de miuță și tot felul de jocuri construite în jurul fotbalului.

Doar că eu am jucat înainte de lansarea mare, așa că n-am dat de prea mulți indivizi ca mine cu care să mă distrez. Și, sincer, m-aș fi bucurat să intru direct pe teren. Cert e că Grounds devine nucleul seriei FC și de aici încolo nu poate decât să crească.

Adevărata noutate e însă sub capotă: în joc, totul e legat. Fă o schimbare tactică la pauză și o să vezi că, dintr-o dată, echipa joacă altfel, iar pasele încep să construiască spre gol. Sau, dimpotrivă, lucrurile se strică.

Așa că merită să dezvolți cu atenție jucătorii pentru rolurile cheie, inclusiv juniorii din academie, în Manager Mode. Jucătorii se mișcă mai mult pe teren și parcă nu mai sunt atât de legați de poziția fixă. Stilul de joc e mai alert și mai aproape de fotbalul din 2026.

O să vezi și sclipiri de geniu de la marile vedete, iar asta face FC 27 special. E posibil însă ca toate aceste schimbări să complice jocul pentru cei ca mine, care intră doar ocazional într-un meci. Pe de altă parte, realismul ăsta e exact ce cer fanii de ceva vreme. Iar acum l-au primit. Nu lipsesc nici Ultimate Team, Kick Off, Rush și celelalte moduri pe care le știm din edițiile trecute. În Rush, unde sunt mai puțini jucători pe teren, talentul fiecăruia iese și mai bine în evidență.

Cel mai mult timp l-am petrecut în Manager Mode, unde ești, logic, antrenorul unei echipe. Te ocupi de transferuri, dar și de antrenamente destul de complexe, cu scheme de joc și faze fixe pe care speri să le poți repeta și în meciurile oficiale. Partea asta mi s-a părut foarte interesantă. Acum, la părțile mai puțin fericite.

Tot sunt bug-uri, chiar și în versiunea lansată. Știu că se rezolvă destul de repede, dar uneori graba poate strica o experiență frumoasă. FC 27 e disponibil pe PlayStation 4 și 5, Xbox One, Xbox Series X și S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 și PC.

Doar că Grounds merge numai pe PlayStation 5, Xbox Series X și S, Nintendo Switch 2 și PC.