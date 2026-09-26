iLikeIT. Emisiunea integrală din 26 septembrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 26 septembrie 2026
Sursa: StirilePROTV
Etichete: ilikeit,
iLikeIT. Emisiunea integrală din 26 septembrie 2026
Sursa: StirilePROTV
Etichete: ilikeit,
iLikeIT. Emisiunea integrală din 19 septembrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 12 septembrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 5 septembrie 2026
Un fragment de dronă a fost descoperit, sâmbătă dimineaţă, în zona Agigea, iar autorităţile au fost anunţate şi urmează să facă verificări în acest caz.
Xi Jinping a părăsit vineri seară Statele Unite, la capătul unei vizite de trei zile descrisă de gazda sa drept „pozitivă pentru ambele țări”. Nu au fost anunțate decizii concrete, dar Donald Trump s-a întrecut în superlative.
Premierul desemnat Siegfried Mureşan a reafirmat sâmbătă dimineaţă, cu câteva ore înaintea depunerii la Parlament a programului de Guvernare şi a listei miniştrilor, că nu îşi depune mandatul.