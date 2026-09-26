iLikeIT. Emisiunea integrală din 26 septembrie 2026

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iLikeIT. Emisiunea integrală din 26 septembrie 2026

autor
Cristian Matei
iLikeIT. Apple lansează „Spatial Reframing”, tehnologia AI care poate schimba complet perspectiva unei fotografii

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ilikeit,

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