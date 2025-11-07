Google a lansat un nou cip AI. Noul procesor depășește performanțele generațiilor trecute

iLikeIT
07-11-2025 | 07:27
Google a anunţat joi lansarea pe scară largă a celui mai avansat cip AI al său, TPU de generaţia a şaptea, denumit Ironwood, într-o mişcare menită să atragă companiile AI care caută alternative la dominaţia Nvidia, transmite CNBC

Cipul, proiectat intern de echipa Google, va deveni disponibil public în următoarele săptămâni, după o perioadă de testare începută în aprilie.

Ironwood este conceput pentru a gestiona atât antrenarea modelelor mari de limbaj, cât şi operarea în timp real a chatbot-urilor şi agenţilor AI, oferind performanţe de top pentru aplicaţiile de ultimă generaţie.

Cipul Ironwood conectează mii de unități și accelerează modelele AI

Potrivit companiei, până la 9.216 cipuri pot fi conectate într-un singur „pod”, eliminând blocajele de date şi permiţând rularea celor mai complexe modele existente. Ironwood este de peste patru ori mai rapid decât generaţia anterioară de TPUs.

Google concurează direct cu Microsoft, Amazon şi Meta într-o cursă intensă pentru construirea infrastructurii AI globale. În timp ce majoritatea modelelor AI se bazează pe procesoarele grafice Nvidia (GPU), TPUs-urile Google reprezintă o alternativă personalizată, oferind avantaje de cost şi eficienţă energetică.

Printre primii clienţi ai noii tehnologii se numără Anthropic, startup-ul care dezvoltă modelul Claude, şi care intenţionează să utilizeze până la un milion de cipuri Ironwood pentru antrenarea şi rularea sa.

Lansarea noului cip vine la pachet cu o serie de actualizări ale infrastructurii cloud a Google, menite să reducă costurile şi să îmbunătăţească performanţa platformei Google Cloud, într-o piaţă dominată încă de Amazon Web Services şi Microsoft Azure.

Google investește masiv pentru a susține cererea uriașă de infrastructură AI

În cel de-al treilea trimestru, Google a raportat venituri de 15,15 miliarde de dolari din serviciile cloud, în creştere cu 34% faţă de anul precedent. Compania a încheiat mai multe contracte de peste un miliard de dolari în primele nouă luni ale anului decât în ultimii doi ani cumulat.

Pentru a susţine cererea uriaşă, Google a majorat estimarea pentru investiţiile de capital din 2025 la 93 de miliarde de dolari, de la 85 de miliarde anterior.

Vedem o cerere substanţială pentru infrastructura noastră AI, atât pentru soluţiile bazate pe TPU, cât şi pentru cele bazate pe GPU. Este unul dintre principalii factori ai creşterii noastre, iar în continuare vom investi agresiv pentru a răspunde acestei cereri.”, a declarat CEO-ul Sundar Pichai.

Sursa: News.ro

