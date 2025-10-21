Ploșnițele au invadat sediul Google din New York. Se recomandă „un antivirus”

Gigantul tehnologic Google este îngrijorat de infestarea cu ploșnițe, după ce duminică a fost descoperită prezența acestora în campusul său din Chelsea.

O echipă ar fi efectuat o dezinsecție în campusul Google din Chelsea, duminică noapteaiar personalul a putut să se întoarcă luni, potrivit informațiilor obținute de Page Six.

Ar fi bine să folosească „un antivirus” (anti bug - bed bugs, joc de cuvinte, n.r.), spun jurnaliștii, cu umor.

Infestarea a început în campusul din Chelsea și pare să fie deja sub control, arată sursa citată.

Un e-mail — consultat de jurnaliștii Page Six — a fost trimis duminică angajaților, în care se afirma că s-au găsit dovezi ale prezenței temutelor insecte consumatoare de sânge și că angajații ar trebui să rămână acasă până la noi ordine.

O echipă a lucrat toată noaptea pentru dezinsecție, iar luni angajații au fost informați că se pot întoarce în siguranță.

Compania a efectuat și verificări la noile birouri din Hudson Square, pentru siguranță.

Ploșnițele reprezintă o problemă comună de mult timp în clădirile de firme sau particulare din New York. Paraziții au o istorie lungă și bogată în cercurile înalte ale Manhattanului.

New York Times a avut parte de o astfel de problemă în 2019, Wall Street Journal a fost afectat în 2010, la fel și Victoria's Secret, iar Waldorf Astoria a avut diverse bătălii cu aceste mici creaturi.

De fapt, nu este prima dată când Google are de-a face cu ploșnițele. Compania a fost afectată de insecte și în 2010.

