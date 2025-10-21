Ploșnițele au invadat sediul Google din New York. Se recomandă „un antivirus”

Stiri Diverse
21-10-2025 | 13:15
google chelsea
Pro TV

Gigantul tehnologic Google este îngrijorat de infestarea cu ploșnițe, după ce duminică a fost descoperită prezența acestora în campusul său din Chelsea.

autor
Mihai Niculescu

O echipă ar fi efectuat o dezinsecție în campusul Google din Chelsea, duminică noapteaiar personalul a putut să se întoarcă luni, potrivit informațiilor obținute de Page Six.

Ar fi bine să folosească „un antivirus” (anti bug - bed bugs, joc de cuvinte, n.r.), spun jurnaliștii, cu umor.

Infestarea a început în campusul din Chelsea și pare să fie deja sub control, arată sursa citată.

Un e-mail — consultat de jurnaliștii Page Six — a fost trimis duminică angajaților, în care se afirma că s-au găsit dovezi ale prezenței temutelor insecte consumatoare de sânge și că angajații ar trebui să rămână acasă până la noi ordine.

Citește și
Alexandru Rafila
Ministrul Sănătăţii, despre infestarea cu ploşniţe de la Institutul ”Marius Nasta” din București: E o situaţie sub control

O echipă a lucrat toată noaptea pentru dezinsecție, iar luni angajații au fost informați că se pot întoarce în siguranță.

Compania a efectuat și verificări la noile birouri din Hudson Square, pentru siguranță.

Ploșnițele reprezintă o problemă comună de mult timp în clădirile de firme sau particulare din New York. Paraziții au o istorie lungă și bogată în cercurile înalte ale Manhattanului.

New York Times a avut parte de o astfel de problemă în 2019, Wall Street Journal a fost afectat în 2010, la fel și Victoria's Secret, iar Waldorf Astoria a avut diverse bătălii cu aceste mici creaturi.

De fapt, nu este prima dată când Google are de-a face cu ploșnițele. Compania a fost afectată de insecte și în 2010.

Sursa: pagesix.com

Etichete: new york, google, plosnite,

Dată publicare: 21-10-2025 13:02

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Greta Thunberg se plânge de pușcăria israeliană: Celulă cu ploșnițe, fără apă și mâncare. Activiștii, considerați „teroriști”
Stiri externe
Greta Thunberg se plânge de pușcăria israeliană: Celulă cu ploșnițe, fără apă și mâncare. Activiștii, considerați „teroriști”

Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după ce a fost ridicată de pe unul din vasele care transportau ajutoare către Gaza.

Ministrul Sănătăţii, despre infestarea cu ploşniţe de la Institutul ”Marius Nasta” din București: E o situaţie sub control
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii, despre infestarea cu ploşniţe de la Institutul ”Marius Nasta” din București: E o situaţie sub control

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că se aşteaptă ca, până la finalul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare, problema legată de apariţia ploşniţelor la Institutul „Marius Nasta” să fie rezolvată.

Infestare cu ploşniţe în mai multe saloane ale Institutului „Marius Nasta” din Bucureşti. Măsurile luate de conducere
Stiri actuale
Infestare cu ploşniţe în mai multe saloane ale Institutului „Marius Nasta” din Bucureşti. Măsurile luate de conducere

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti a informat marţi, printr-un comunicat de presă, că se confruntă cu o infestare cu ploşniţe în mai multe saloane ale unităţii spitaliceşti.

Polițiștii de penitenciare protestează în stradă. În închisori sunt ploşniţe, şobolani şi gândaci
Stiri actuale
Polițiștii de penitenciare protestează în stradă. În închisori sunt ploşniţe, şobolani şi gândaci

Un protest al polițiștilor de penitenciar este organizat luni în fața Administrației Naționale a Penitenciarelor. Sindicaliștii reclamă „corupţia, lipsa de personal şi condiţiile proaste de muncă”.

Cum verifici dacă există ploșnițe în camera de hotel atunci când călătorești
Stiri Diverse
Cum verifici dacă există ploșnițe în camera de hotel atunci când călătorești

Călătoriile, fie ele de afaceri sau de plăcere, sunt o experiență minunată, o oportunitate de a explora noi culturi, de a ne relaxa și de a crea amintiri.

Recomandări
Vladimir Ciorbă și ceilalți administratori Nordis, urmăriți penal pentru înșelăciune. Prejudiciul a ajuns la 75 milioane euro
Stiri actuale
Vladimir Ciorbă și ceilalți administratori Nordis, urmăriți penal pentru înșelăciune. Prejudiciul a ajuns la 75 milioane euro

Soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, și ceilalți administratori ai grupului de firme Nordis sunt urmăriți penal. Prejudiciul în dosar a urcat la 75 de milioane de euro.

CCR spune că a respins legea pensiilor magistraților din cauza lipsei avizului CSM. Bolojan a așteptat 10 zile acest aviz
Stiri actuale
CCR spune că a respins legea pensiilor magistraților din cauza lipsei avizului CSM. Bolojan a așteptat 10 zile acest aviz

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională.

Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”
Stiri Economice
Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”

Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la 4.350 lei, cu 300 lei mai mult decât nivelul actual de 4.050 lei, arata profit.ro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Octombrie 2025

45:51

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28