Google a lansat cel mai complex model de inteligență artificială. Gemini 3.0 are răspunsuri mai bune și mai organizate

20-11-2025 | 11:29
Google a lansat cel mai complex model de inteligență artificială. Gemini 3.0 are răspunsuri mai bune și mai organizate

Google a anunțat miercuri seara modelul Gemini 3.0, cu tot cu teste de referință și a reușit deja să bată foarte multe recorduri și să fie cel mai complex model de inteligență artificială.

Marian Andrei

Asta înseamnă că atunci când îi punem întrebări despre orice, ar trebui să răspundă mai bine, să învețe mai bine și să ne ajute să facem treaba mai bine la muncă, dacă folosim așa ceva, pe plan personal dacă vrem rețete mai bune, de exemplu prin casă sfaturi de diverse aranjamente, dar și pentru școală, să ne ajute să învățăm mai bine anumite lucruri.

Are câteva noi metode prin care poate oferi răspunsuri. Încearcă să aranjeze răspunsurile într-un format care să fie mai ușor de învățat.

Cei de la Google se laudă că acest model poate să și vadă mai bine și poți să compari, de exemplu, felul în care vede acest model lucrurile așa cum le vedem și un om și încearcă să le descifreze.

Mai multe informații în video atașat.

4DX și tehnologie. Cum a fost realizat filmul ”Cursa”. Dezvăluiri din culise, făcute chiar de către regizorul Milo Simulov

