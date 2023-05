Demonstrație LIVE la iLikeIT. Google Bard, rivalul lui ChatGPT, a inventat știri: ”Guvernul a mărit salariile cu 25 %”

Poate să programeze, poate să scrie și - spre deosebire de ChatGPT - Google Bard este conectat la internet.

Google Bard este chatbot-ul care ar trebui să lupte cu ChatGPT de la Open AI. Și scrie foarte drăguț, undeva în partea de jos a ecranului, că Bard ar putea să dea răspunsuri care nu sunt chiar corecte, ar putea să fie ofensatoare și nu reprezintă viziunea Google (deși e produsul lor).

L-am întrebat care sunt cele mai importante știri care s-au discutat în România ieri, 16 mai 2023, și iată ce răspunsuri a dat Bard:

- ”Decizia guvernului de a crește salariul minim cu 25%”. Nu s-a discutat acest lucru!

- ”Alegerile locale care vor avea loc pe 5 iunie”. Iarăși, alegerile locale vor avea loc anul viitor, în 2024, nu anul acesta.

Deci, astfel de programe sunt foarte drăguțe și foarte utile .. din când în când. Însă fiecare informație pe care aceste aplicații le afișează trebuie verificate din nou.

Abia suntem la început cu această tehnologie și cu siguranță va deveni mai precisă și va oferi răspunsuri mai bune. Dar este ca o atenționare, că trebuie să fim foarte atenți când folosim astfel de servicii, să nu le acordăm prea multă încredere.

Care este diferența dintre Bard și ChatGPT

De principiu, ambele funcționează la fel. Și lui Bard îi dăm o comandă text și ne afișează răspunsul în scurt timp. Putem să vedem toate setările în partea stânga a ecranului, însă în partea dreaptă putem să vedem cam ce alte răspunsuri ar fi generat Bard-ul și se poate alege opțiunea corectă - să zicem așa - și se poate trimite un feedback mai departe la Google.

Diferit față de ChatGPT de la OpenAI este că Bard este tot timpul conectat la internet. Adică, aș putea să întreb, de exemplu, ”how is the weather today in Bucharest”? ”Cum este vremea în București?” Și va căuta informații de pe internet, ca să îmi spună cum este vremea, cred eu.

Foarte probabil, că - în vreun an sau doi - Google Bard va înlocui Google Assistant de pe telefoanele noastre și ... va fi fascinat de urmărit.

Rămâne de văzut cât de inteligent și cât de avansat va ajunge acest Google Bard în momentul în care va fi și pe telefoane, pentru că probabil nu ne va mai răspunde doar cu text, ci și cu o voce, așa cum face în acest moment Google Assistant.

Și Google Bard știe să programeze.

Din păcate, Bard nu este disponibil încă în Uniunea Europeană. Este disponibil pentru 180 de țări, însă pentru Uniunea Europeană, din cauza legislației de la noi și din cauza GDPR, încă mai sunt mici lucruri de rezolvat ca să intre în legalitate.

Există un mic truc care poate fi folosit, pentru ca Google Bard să funcționeze și la noi în țară. N-o să spun mai mult de atât.

