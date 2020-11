Cum i-au schimbat viața Mark Zuckerberg și Tim Cook lui Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar din Silicon Valley

Viața lui Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar din Silicon Valley, s-a schimbat radical atunci când i-a întâlnit pe Mark Zuckerberg și Tim Cook.

Scurtele întrevederi cu geniile din spatele unor companii precum Facebook sau Apple l-au determinat să-și recapete încrederea în sine, pentru că se afla într-un moment de cumpănă al vieții, a povestit el în emisiunea „Interviurile lui Vitalie”, de la PROTV.

Sebastian avea 17 ani atunci, elev în clasa a 12-a la un liceu privat de informatică și urma să-și susțină bacalaureatul. Pasionat de matematică și programare, deja lucra ca programator la o firmă, în paralel cu școala, astfel că nu a mai avut timp să se mai pregătească și pentru olimpiadele la informatică.

Olimpiadele, care necesitau și câte zece ore de pregătiri suplimentare pe zi, erau însă un fel de „fișă a postului” la liceul privat unde învăța, astfel ca a sfârșit prin a-și atrage criticile profesorilor, care doreau să-și lase jobul pentru a se dedica exclusiv școlii.

Acela a fost momentul când a primit invitația de a merge în SUA ca să-i cunoască pe Mark Zuckerberg și Tim Cook. Aceștia i-au schimbat viziunea asupra vieții, nu neapărat pentru sfaturile pe care le-a primit de la ei, ci pentru că și-a redobândit încrederea în sine, într-un moment de cumpănă, recunoaște Sebastian. Acum, la 22 de ani, este considerat cel mai tânăr milionar din Silicon Valley.

„Pot să spun din scurta mea interacțiune, ca persoane, dar mi se par oameni foarte pragmatici și foarte analitici, cel puțin din interacțiunea cu Mark Zuckerberg, impresia pe care mi-a lăsat-o este că niciodată nu se aruncă pentru a trage o concluzie în privința unei idei, ci mereu analizează toate punctele de vedere până ce ajunge la o concluzie. Asta mi-a rămas cel mai mult în minte din interacțiunea cu el, e o lecție de viață pe care am încercat să o aplic eu și cred că de la orice om pe care îl cunoaștem avem ceva de învățat și asta încerc să culeg de la toți oamenii care îmi trec prin viață” a povestit Sebastian.



Întâlnirea cu Mark Zuckerberg a picat exact în momentul în care conducerea școlii îl amenința cu exmatricularea, chiar cu câteva luni înainte de bacalaureat, lucru care, de altfel, s-a și întâmplat.

„Aveam 17 ani și cumva întâlnirea și discuția pe care am purtat-o cu Mark a venit ca un val de încredere în mine și ca o confirmare că ceea ce fac mă poate duce într-o traiectorie bună în viață și mai mult ca orice mi-a oferit încredere. Pentru mine, un copil de 17 ani din România, super pasionat de tehnologie, de programare, să primesc sfaturi și să pot să-mi vărs amarul, chiar dacă pe Mark nu-l interesa povestea mea, că hei, sunt Sebastian și am făcut asta și sunt în situația asta la școală... Am povestit eu dintr-o răsuflare toată povestea, evident m-a consiliat, m-a asigurat că atât timp cât îmi urmez pasiunile, cu siguranță că se vor ivi oportunități, dar mai mult ca orice, faptul că am ajuns să primesc de la cineva pe care eu îl vedeam ca un idol, și acuma este o persoană pe care o admir foarte mult, mi-a dat o încredere ca atunci când m-am întors în țară, de exemplu, nu mă mai durea așa tare când îmi spunea profesoara de geografie vorbe urâte, ținând cont că Mark Zuckerberg îmi spunea că ceea ce fac o să mă ducă pe o traiectorie ok în viață. (...) Atunci îmi aduceam aminte vorbele pe care mi le-a spus Mark și cântăream, stai un pic, că respect mai mult opinia lui Mark față de opinia doamnei mele profesoare de geografie sau mai știu eu ce”.

Similară a fost și întâlnirea cu CEO Apple, Tim Cook. Nu a contat ce i s-a spus, ci imaginea pe care și-a format-o în mintea lui, după.

„Tim Cook, la fel, eram în aceeași poziție, rătăcit, un copil de 17 ani la răscruce în viață, și au fost sfaturi foarte similare să-mi urmez pasiunea, și punându-mă în poziția lor nu știu cât de mult îi interesa pe ei conversația lor cu mine și cât de implicați erau, dar din nou pentru mine a fost o încredere enormă și mi-a acordat un impuls de la spate în a continua ceea ce făceam” a mai spus Sebastian Dobrincu.