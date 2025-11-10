Cum au ajuns oamenii să dezvolte sentimente pentru inteligența artificială. Un chatbot poate imita un partener romantic

iLikeIT
10-11-2025 | 21:09
Inteligența artificială a început să schimbe pe lângă modul în care lucrăm și felul în care iubim.

autor
Claudia Nițoi

Potrivit unui studiu făcut de Science Daily, tot mai multe persoane se confesează unor programe digitale, caută sfaturi, sprijin emoțional și ajung uneori să dezvolte sentimente față de acestea.

Cercetările arată ca bărbații sunt mai predispuși să se atașeze de un chatbot, în timp ce femeile îl folosesc ca pe un consilier.

Inteligența artificială a trecut de la rolul de asistent la cel de confident și, pentru unii, chiar de partener.

Aplicațiile care pot simula o voce caldă, un mesaj personalizat sau o formă de sprijin emoțional creează senzația de conexiune autentică și tot mai mulți oameni spun că se simt înțeleși de un chatbot.

Corespondent PRO TV:Unul din cinci adulți a vorbit deja cu un chatbot creat să imite un partener romantic.
Iar printre tineri, proporțiile sunt și mai mari — o treime dintre bărbați și un sfert dintre femei spun că au avut o astfel de experiență. Mai bine de jumătate dintre respondenți cred că te poți atașa emoțional de inteligenta artificială. Și peste 40% spun că e mai ușor de vorbit cu inteligența artificială decât cu un om. Iar 83% dintre adolescenții de Generația Z spun ca s-ar casatori cu un chatbot, daca ar fi legal. Iar o analiză care a urmărit zeci de mii de conversații reale cu chatboți arată că unii utilizatori, în special tinerii, ajung să simtă gelozie, afecțiune sau dependență față de aceste programe”.

Cristi Movila, specialist inteligența artificială: „Întotdeauna îmi răspunde așa cum vreau eu, întotdeauna știe ce să îmi spună și atunci inclusiv relațiile interpersonale, prieteni, familie, nu pot să concureze cu așa model avansat. Plus că nivelul de inteligență este deja mult mai mare decât orice nivel de inteligență înregistrat vreodată”.

Psihologii spun că relațiile cu inteligența artificială apar dintr-o nevoie profundă de a fi înțeleși. Creierul nu face diferența între o conversație reală și una virtuală, iar
atunci când cineva se simte ascultat, organismul reacționează la fel, eliberează hormonii stării de bine, dopamină și oxitocină.

Alexandru Cojocaru, psiholog: „Dacă îți spune cineva tot timpul că ești minunat și că ai dreptate și că ideile tale sunt super și că mai pot fi completate ici-colo ne oferă tot timpul o validare. Ne fac cumva captiv sistemului, dar în același timp ne oferă un răspuns corect un. Răspuns echilibrat”.

Compania Open AI, care a lansat modelul ChatGPT, se confruntă cu mai multe procese, fiind acuzată că a manipulat emoțional mai multe persoane.

