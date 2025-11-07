Soluția găsită de Danemarca pentru a combate deep fake-urile. Alte două state vor să adopte măsuri asemănătoare

07-11-2025 | 12:13
Danemarca pregătește măsuri pentru a proteja cetățenii în fața utilizării neautorizate a imaginii și vocii lor, în clipuri generate de inteligență artificială.

Guvernul de la Copenhaga a propus un proiect de lege care interzice distribuirea materialelor deepfake fără consimțământul persoanelor vizate. Inițiativa vine după numeroase cazuri de abuzuri în mediul online și ar putea deveni un model pentru alte state europene.

Fenomenul ridică probleme serioase legate de siguranță și confidențialitate. Un cont fals, creat cu ajutorul inteligenței artificiale, unde sunt încărcate imagini, videoclipuri sau fișiere audio care imită cu acuratețe persoane reale, a vizat-o recent pe o tânără din Danemarca.

Marie Watson, influencer: „Jucam jocuri video și, când am deschis o pagină web, m-am văzut goală. Era o poză de pe Instagram, dintr-o vacanță. Am izbucnit în plâns.”

Marcată de cele întâmplate, fata a vrut să afle cine a fost autorul. A descoperit astfel numeroase conturi online care comercializează astfel de imagini trucate.

Marie Watson, influencer: „E suficient să cauți „generator deepfake” pe Google sau „cum se face un deepfake” și îți apar o mulțime de pagini web în care îți spun cum să procedezi, pe cine să contactezi, ce programe să descarci. Există chiar și generatoare în browser, în care încarci o poză și ți-o modifică gratuit. Uneori trebuie să-ți creezi un cont, dar durează două secunde.”

Fenomenul a ajuns și în atenția autorităților daneze. Un proiect de lege, care ar putea fi adoptat la începutul anului viitor, propune modificarea regulilor privind drepturile de autor.

Jakob Engel-Schmidt, ministrul danez al Culturii: „Cred că, în acest moment, traversăm o perioadă foarte dificilă în Uniunea Europeană. Suntem supuși presiunilor atât din Est, cât și din Vest, iar nucleul democrației noastre trebuie protejat. Consider că acesta ar putea fi un instrument eficient. Nu sunt convins că Meta, TikTok sau alte astfel de aplicații vor respecta proiectul de lege, dar noi, având proiectul nostru de lege, dar și DSA (Legea Serviciilor Digitale a UE), ei vor fi obligați să elimine conținutul ilegal și să respecte drepturile celor care se simt încălcați. Altfel, riscă să fie sancționați cu amenzi semnificative de sistemul european.”

Interesul pentru inițiativa daneză s-a extins la nivel european. Franța și Irlanda au transmis că intenționează să analizeze un cadru legislativ similar.

Sursa: Pro TV

