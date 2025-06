Cum am putea să învățăm cu ajutorul benzilor desenate. Soluția oferită de platforma Lifetoon

În această ediție a emisiunii ne uităm la o soluție de învățare vizuală, care propune ca lecțiile din clasă să fie predate sub forma unor benzi desenate.

Mara Ilie, Lifetoon.me: „Într-adevăr am făcut parte din Innovation Labs, o experiență care s-a finalizat relativ recent. Am plecat la drum cu ideea de benzi desenate personalizate focusate pe cadouri și a fost foarte interesant că în urma lansării propriu-zise ale platformei am avut un număr foarte mare de profesori care au intrat pe platformă. Mulți dintre ei au iubit atât de mult produsul, încât au postat despre el, ceea ce a adus și mai mult trafic pentru noi”.

Mai multe detalii despre platforma Lifetoon puteți afla din clipul video de mai sus.

