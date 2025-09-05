Comisia Europeană a sancționat Google cu aproape 3 miliarde de euro. Compania, acuzată de abuz de putere

05-09-2025 | 20:13
Google
Comisia Europeană a amendat vineri compania americană Google cu 2,95 miliarde de euro, acuzând-o că a încălcat regulile de concurență în sectorul publicității, potrivit agenției dpa.  

Aura Trif

Comisia a afirmat că Google şi-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenţi.

Ancheta CE a stabilit că produsele Google deţin o poziţie dominantă pe piaţă, iar compania a abuzat de această situaţie încă din 2014, pentru a-şi avantaja produsele respective.

În speţă, Google a încălcat articolul 102 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene.

Comisia a arătat că modelul de afaceri al Google creează un conflict de interese: compania se autopromovează în timp ce acţionează ca intermediar între furnizorii de publicitate şi cei care oferă spaţiu de publicitate online.

CE solicită acum ca Google să înceteze propria sa favorizare. Principala sursă de venituri a Google este publicitatea, arată comunicatul Comisiei.

Compania are la dispoziţie 60 de zile pentru a prezenta planuri de modificare a modelului de afaceri în vederea respectării reglementărilor europene. 

Sursa: Agerpres

