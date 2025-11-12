Comercianții au început să bage termenul de Inteligență Artificială în orice vând. Exemple deloc inteligente

iLikeIT
12-11-2025 | 10:04
×
Codul embed a fost copiat

Ca să atragă vânzări, tot mai multe companii se laudă că produsele lor folosesc inteligența artificială. Doar că, în realitate, multe dintre ele nu sunt deloc inteligente. Unele nici măcar nu sunt conectate.

 

autor
Marian Andrei

Foarte mulți specialiști vorbesc despre această bulă a AI-ului și a investițiilor și iată că nici aceste produse nu ajută.

De exemplu: huse pentru telefon AI. În realitate, această companie, care face de altfel niște produse foarte bune, se laudă că a folosit inteligența artificială pentru realizarea acestui produs, s-au uitat la 250.000 de căzături ale acestei huse, ca să vadă unde ar trebui ea întărită. 

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat. 

Ceasul care te ajută să vorbești cu copilul tău, dar să și vezi tot timpul ce face și unde este. Ce preț are

Sursa: Pro TV

Etichete: produse, inteligenta artificiala, vanzare,

Dată publicare: 12-11-2025 10:04

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Rușii și-au prezentat primul robot umanoid, dar s-au făcut de râs în doar 15 secunde. Ce a făcut robotul pe scenă | Video
Stiri externe
Rușii și-au prezentat primul robot umanoid, dar s-au făcut de râs în doar 15 secunde. Ce a făcut robotul pe scenă | Video

Primul robot umanoid rusesc cu inteligență artificială a fost dezvăluit la Moscova, a relatat TASS pe 11 noiembrie, citând Coaliția pentru Noi Tehnologii.

OpenAI ar putea lansa produse de sănătate pentru public, inclusiv un asistent medical bazat pe inteligenţă artificială
iLikeIT
OpenAI ar putea lansa produse de sănătate pentru public, inclusiv un asistent medical bazat pe inteligenţă artificială

OpenAI analizează dezvoltarea unor instrumente de sănătate pentru publicul larg, printre care un asistent medical personal bazat pe inteligență artificială, potrivit unui raport al Business Insider.

Cum au ajuns oamenii să dezvolte sentimente pentru inteligența artificială. Un chatbot poate imita un partener romantic
iLikeIT
Cum au ajuns oamenii să dezvolte sentimente pentru inteligența artificială. Un chatbot poate imita un partener romantic

Inteligența artificială a început să schimbe pe lângă modul în care lucrăm și felul în care iubim.

Digitalizarea ANAF, finalizată până în octombrie 2026. Va folosi inteligență artificială pentru a detecta fraudele fiscale
Stiri actuale
Digitalizarea ANAF, finalizată până în octombrie 2026. Va folosi inteligență artificială pentru a detecta fraudele fiscale

Radu Burnete, consilier prezidențial, estimează că, în aproximativ un an, ANAF va fi digitalizat complet, bazele de date interconectate și AI folosit pentru a detecta zonele cu colectare insuficientă la buget.

UE pregătește concesii pentru giganții tehnologici: regulile privind inteligența artificială ar putea fi relaxate
Stiri externe
UE pregătește concesii pentru giganții tehnologici: regulile privind inteligența artificială ar putea fi relaxate

Companii precum Apple şi Meta Platforms ar putea obţine concesii în Europa, în cadrul unei revizuiri a legislaţiei Comisiei Europene privind inteligenţa artificială (AI Act), potrivit unui document intern consultat de Reuters.

Recomandări
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar alege să voteze cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului
Stiri Sociale
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar alege să voteze cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului

Mai mult de jumătate dintre persoanele cu educaţie primară ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Ministrul ucrainean al Justiţiei a fost demis din funcţie în urma unei anchete de corupţie în domeniul energiei
Stiri externe
Ministrul ucrainean al Justiţiei a fost demis din funcţie în urma unei anchete de corupţie în domeniul energiei

Guvernul ucrainean, care s-a reunit de urgenţă miercuri dimineaţă, l-a demis din funcţie pe actualul ministru al Justiţiei, Herman Galuşcenko, fost ministru al Energiei.

Uniunea Europeană își face bugetul pe următorii 7 ani. România ar putea primi cei mai mulți bani, după Polonia
EURomânia
Uniunea Europeană își face bugetul pe următorii 7 ani. România ar putea primi cei mai mulți bani, după Polonia

Uniunea Europeană își face bugetul pentru următorii 7 ani. Două trilioane de euro pentru drumuri, școli, ferme și securitate urmează să ajungă în statele membre.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28