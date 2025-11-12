Comercianții au început să bage termenul de Inteligență Artificială în orice vând. Exemple deloc inteligente

Ca să atragă vânzări, tot mai multe companii se laudă că produsele lor folosesc inteligența artificială. Doar că, în realitate, multe dintre ele nu sunt deloc inteligente. Unele nici măcar nu sunt conectate.

Foarte mulți specialiști vorbesc despre această bulă a AI-ului și a investițiilor și iată că nici aceste produse nu ajută.

De exemplu: huse pentru telefon AI. În realitate, această companie, care face de altfel niște produse foarte bune, se laudă că a folosit inteligența artificială pentru realizarea acestui produs, s-au uitat la 250.000 de căzături ale acestei huse, ca să vadă unde ar trebui ea întărită.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.

