OpenAI ar putea lansa produse de sănătate pentru public, inclusiv un asistent medical bazat pe inteligenţă artificială

11-11-2025 | 09:13
OpenAI
OpenAI analizează dezvoltarea unor instrumente de sănătate pentru publicul larg, printre care un asistent medical personal bazat pe inteligență artificială, potrivit unui raport al Business Insider.

Ioana Andreescu

Mișcarea ar marca extinderea companiei dincolo de gama sa actuală de produse AI.

Extindere strategică spre domeniul medical

OpenAI a refuzat să comenteze informația, însă inițiativa vine după o serie de angajări strategice care indică o direcție clară către sectorul medical.

În iunie, compania l-a numit pe Nate Gross, cofondator al rețelei pentru medici Doximity, în funcția de director de strategie medicală, iar în august a adus-o pe Ashley Alexander, fostă executivă la Instagram, în rolul de vicepreședinte pentru produse de sănătate.

La conferința HLTH din octombrie, Gross a declarat că ChatGPT atrage circa 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal, o parte semnificativă dintre aceștia folosind platforma pentru a solicita sfaturi medicale sau informații despre sănătate.

Competiție strânsă între giganții tech

OpenAI nu este singura companie tehnologică interesată de domeniul medical. Giganți precum Google, Amazon și Microsoft au încercat anterior să ofere utilizatorilor acces și control asupra datelor medicale, însă cu rezultate limitate.

Google și-a închis serviciul de evidență medicală în 2011, Amazon a renunțat în 2023 la brățara de fitness Halo, iar Microsoft a închis platforma HealthVault din cauza lipsei de adopție la scară largă.

Dacă OpenAI va reuși să creeze un asistent medical AI funcțional și sigur, acesta ar putea deveni primul instrument de sănătate digitală cu potențial global, bazat pe un model conversațional de inteligență artificială — integrând analiza datelor, consilierea personalizată și educația medicală într-o singură platformă.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

11-11-2025 09:13

