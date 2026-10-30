"Am avut antrenori care insistau să nu primim gol, era lege în fotbal. Nu sunt genul de antrenor care prioritizează atacul în detrimentul apărării. Cred în echilibru şi maturitate, în înţelegerea diferitelor faze ale unui meci. Mă enervează când jucătorii încearcă să-şi asume riscuri inutile sau se bazează prea mult pe un coechipier, pierzând din vedere principiile fundamentale. Când vorbim despre faza defensivă, aceasta implică toţi cei unsprezece jucători, care trebuie să aibă o viziune comună. Lucrăm la acest aspect, uneori ne iese bine, alteori nu atât de bine. Treaba mea este să găsesc acel echilibru, fără a specula. Este frumos când se termină 0-0? Dacă ai câştigat cu 1-0, poţi fi mulţumit, deşi la Inter se va găsi mereu ceva de criticat", a declarat Chivu, potrivit calciomercato.com, citat de Agerpres.

"Avem nevoie de organizare şi de dorinţa de a munci din greu, în loc să ne bazăm pe faptul că anumiţi jucători pot rezolva totul pe cont propriu. În fotbalul modern, când nu ai posesia, ai nevoie de un bloc defensiv jos care să demonstreze genul de determinare pe care l-am văzut la Venezia, o echipă care m-a impresionat mult miercuri. Cele 25 de goluri marcate de noi nu sunt suficiente, mai ales că unii susţin că avem dificultăţi în a desface o apărare aglomerată. Iar cele 10 goluri primite sunt prea multe. Să nu căutăm să fim cea mai bună versiune a noastră. Avem nevoie de energie şi de acea tenacitate specifică echipelor Ťmiciť", a spus românul.

Chivu a vorbit şi despre proiectul noului stadion: "Dacă îmi place? Trebuie să am grijă ce spun, e un fel de capcană, întrucât ştiu că există susţinători ai stadionului Meazza. Şi mie îmi place, dar sunt adeptul inovaţiei şi al avantajelor pe care le aduce un stadion propriu, mai exact, veniturile. Lumea evoluează, nu poţi supravieţui fără bani. Salut noile proiecte, deşi îi înţeleg pe cei care privesc spre San Siro cu melancolie. Lumea merge înainte şi trebuie să accepţi asta. Ceva nou poate părea puţin intimidant la început, dar, odată ce te obişnuieşti, se va dovedi a fi extrem de benefic, din toate punctele de vedere."

Inter este lider în Serie A după nouă etape, cu 25 de puncte, devansând-o pe Lazio Roma la numărul de goluri înscrise.