Bolojan l-a acuzat pe Rogobete că nu a alocat banii în funcţie de priorităţi, ci de preferinţe sau interese, şi că nu a accesat fonduri europene în valoare de 700 de milioane de lei.

„Domnule Bolojan, cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră! Nu aveţi nicio limită în a manipula oamenii?”, afirmă Rogobete.

„Domnule Bolojan, cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră! Nu aveţi nicio limită în a manipula oamenii? Astăzi, minciuna şi manipularea au fost demontate cu cifre! Fostul premier Ilie Bolojan susţine public că eu nu am anticipat corect necesarul bugetar şi că de aici ar fi pornit criza din sănătate. Nimic mai fals!”, afirmă Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Sănătăţii, care a ocupat aceeaşi funcţie şi înainte de moţiunea de cenzură din mai 2026, în urma căreia a fost demis guvernul Bolojan, susţine că cifrele „demonstrează exact contrariul”.

„La începutul anului, am solicitat 660 de milioane de lei pentru finanţarea serviciilor de urgenţă. Ilie Bolojan a redus această sumă cu 200 de milioane de lei. Din pix! Pentru a putea raporta reduceri de cheltuieli şi un deficit mai mic. Astăzi (n. red. vineri), la rectificarea bugetară, serviciile de urgenţă au primit suplimentar cca. 200 de milioane de lei! Adică exact suma pe care aţi tăiat-o la începutul anului!”, afirmă Rogobete.

Ministrul Sănătăţii îl acuză de „ipocrizie” pe fostul premier, întrebând cine a greşit estimarea bugetară.

„Cum facem acum, domnule Bolojan? Cine a greşit estimarea bugetară? Eu, care am solicitat banii necesari, sau dumneavoastră, care i-aţi tăiat cu ipocrizie? Aţi creat o criză financiară în serviciile de urgenţă, iar acum încercaţi să transferaţi responsabilitatea asupra celor care v-au avertizat!”, spune Alexandru Rogobete.

Ministrul mai susţine că „lipsa de viziune şi incapacitatea de a înţelege nevoile reale ale sistemului de sănătate nu pot fi ascunse la nesfârşit în spatele discursurilor despre deficit”.

„Nu poţi să tai 200 de milioane de lei, să provoci blocaje, să dai vina pe alţii şi apoi să te dai «salvator» pe la televizor! Domnule Bolojan, sănătatea oamenilor nu este un exerciţiu contabil şi nici un instrument de propagandă politică! Aţi făcut prea mult rău sistemului de sănătate şi aţi creat prea multe crize ca vorbele dumneavoastră să mai conteze! În rest, propagandă marcă înregistrată de tip «Bolojan»!”, conchide Alexandru Rogobete.

Declarația lui Ilie Bolojan

Fostul premier Ilie Bolojan a afirmat, după ce Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026 pentru finanţarea serviciilor publice şi continuarea investiţiilor, că „tot e bine” că PSD „şi-a adus aminte de urgenţele reale” şi „a abandonat şantajul cu blocarea rectificării până la prezentarea unor deficite măsluite”.

Bolojan a adăugat că ordonanţa de urgenţă de vineri confirmă „ce s-a moştenit”: deficit bugetar scăzut la 3,81% din PIB după primele 9 luni şi investiţii publice crescute cu peste 25 de miliarde de lei faţă de anul trecut.

„Acum, că aţi confirmat oficial buna moştenire, puneţi mâna şi guvernaţi, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare. Şi încercaţi să guvernaţi mai bine decât aţi făcut-o data trecută”, afirma fostul premier.

Potrivit acestuia, OUG de vineri "arată şi ratările miniştrilor PSD".

"Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătăţii, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecinţa eşecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcţie de priorităţi, nu de preferinţe sau interese, şi de a accesa fondurile europene (PNRR şi coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei", mai spunea Ilie Bolojan.