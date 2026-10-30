Supraviețuitor: „Cei care erau răniți, dar încă se puteau deplasa, s-au așezat pe câmp. Apoi am încercat să scoatem oamenii prinși acolo, în vagoane, sau care își pierduseră cunoștința. Dar mare lucru noi nu puteam face, pentru că era foarte greu să intri acolo”.

Între timp, în gara Atocha din Madrid a apărut un altar de flori albe și lumânările roșii, așezate lângă o sculptură. Călătorii și angajații se opresc pentru câteva clipe de liniște și rugăciune pentru cei care au murit fulgerător în catastrofă.

Rareș Năstase, corespondent PRO TV: „Accesul în zonă rămâne restricționat. Aici a început și cercetarea judiciară. Aici, în zonă, a fost adusă și o macara. Se ridică acele vagoane. Acolo sunt și reprezentanți de la Căile Ferate, dar și de la Procuratură. Totul se întâmplă sub coordonarea unui procuror de la Toledo, care nu a mai permis accesul aici”.

La locul dezastrului continuă zi și noapte intervenția în primul rând pentru colectarea probelor biologice.

Trupurile neînsuflețite și rămășițele pământești ale unor victime au fost aduse la Institutul de Medicină Legală din Toledo. Rudele au dat probe ADN ca să ajute la identificare.

Rareș Năstase, corespondent PRO TV: „Pe strada unde se află Institutul Medico-Legal, accesul a fost restricționat începând cu această dimineață. Nu se mai circulă nici cu mașinile, nici pietonal. Se vede ca acolo e și poliția. Sunt cei de la ISU spaniol care au adus și două containere mari. Activitatea de aici e intensificată. Autoritățile au anunțat că au fost aduși 30 de medici legiști. Sunt cu cinci mai mulți decât ieri”.

Printre victimele identificate până acum se află și mecanicul trenului de mare viteză RENFE, care a lovit din spate cealaltă garnitură, Iryo, care era oprită pe aceeași cale ferată.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: „Printre victimele care și-ar fi putut pierde viața în această tragedie feroviară s-ar putea să avem cetățeni de până la 27 de naționalități”.

Regele Felipe și regina Letizia i-au vizitat pe unii dintre pasagerii răniți, internați la Spitalul Universitar din Toledo.

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei: „O anchetă este în curs și trebuie să stabilească de ce și cum s-a produs această catastrofă, urmând să fie studiate și luate măsuri pentru a ne asigura că așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată”.

Rareș Năstase, corespondent PRO TV: „În paralel, aici se desfășoară și o cercetare judiciară. Autoritățile trebuie să verifice și să audieze și răniții de la spital. Aici pot lua legătura doar cu opt dintre ei. Ceilalți se află la Terapie Intensivă”.

Din înregistrările audio analizate de anchetatori dar și din mărturiile unor experți în operarea trenurilor de mare viteză - se conturează tot mai mult ipoteza unei erori umane.

Controlorii din centrul de coordonare Atocha din Madrid i-au ordonat mecanicului trenului RENFE să urmeze o procedură greșită înainte ca acesta să intre în coliziune cu celălalt tren, Iryo.

Reporter: Cum este posibil ca nimeni să nu se fi uitat pe ecran pentru a vedea că era un tren oprit pe linie?

Miguel Montenegro, purtător de cuvânt al CGT ADIF Andaluzia: În ceea ce privește accidentul, deși vina este deja atribuită direct colegilor noștri, există multe lucruri care s-ar fi putut întâmpla. Este posibil chiar ca semnalele să nu fi funcționat corect. În acest moment nu știm clar.

Potrivit sindicatelor, numărul controlorilor de trafic feroviar nu a crescut în același ritm cu volumul traficului de după liberalizarea pieței feroviare din Spania. Iar acest lucru duce la suprasolicitare si erori, pe fondul oboselii.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: „Încrederea publicului în sistemul feroviar de mare viteză al țării noastre a fost zdruncinată. Iar responsabilitatea guvernului nu este doar de a pune un diagnostic și de a stabili cauzele care au condus la această tragedie, fără să propună și soluții concrete”.

Rareș Năstase, corespondent PRO TV: Foarte greu se desfășoară identificarea victimelor. Vorbim de un proces care pare să bată chiar pasul pe loc. Cele mai recente date de astăzi, de la ora 16:00, aveau ca informație că au fost identificate doar 13 persoane decedate de pe urma celor 48 de autopsii. Practic, sunt doar cu 8 mai mult față de cinci, cât erau azi-dimineață. Așadar, foarte puțin.

Toată ziua, aici, la radio și la televiziune, s-a comunicat că aparținătorii să aducă probe ADN la Institut de Medicină Legală, pentru că cei de acolo nu reușesc să identifice. De asemenea, aici, la prima oră, am văzut polițiști care au venit să audieze martorii, adică să audieze persoanele rănite cu care se poate comunica. Trebuie spus că și aici, la spitale, nu toate persoanele aflate în inconștiență, aflată în stare critică la Terapie Intensivă sunt identificate.

În total, avem peste 50 de persoane considerate dispărute. Astăzi, la ora 8:00, aici, s-a prezentat o tânără. Tatăl ei era la terapie intensivă, era internat în stare foarte gravă, însă tânăra a comunicat autorităților că în tren ar fi trebuit să fie și mama ei. Nu o găsea. Așadar, ambii părinți erau în tren. Cel mai probabil putem presupune că se află printre cele opt victime care astăzi au fost identificate, pentru că ea de aici a plecat la medicină legală. La fața locului unde am ajuns astăzi a fost adusă o a 3-a macara și acolo autoritățile înaintează destul de greu, pentru că se face o cercetare minuțioasă. Au fost aduse mașini, utilaje care să încarce toate piesele distruse de la cele două trenuri. Componentele acelea, însă, și acolo am văzut că se ia, se fac fotografii, sunt foarte în detaliu analizate pentru această anchetă și, cel mai probabil, în acest weekend sau luni va exista și o persoană pusă sub învinuire.