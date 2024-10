Ce tehnologii pot fi implementate pentru a salva culturile din România. Inovațiile din agricultură

În această vară, România a fost una dintre țările în care s-a văzut cel mai clar cât de afectat poate fi un teritoriu în contextul schimbărilor climatice. În sud-vest, de exemplu, am avut incendii uriașe de vegetație.

Ce tehnologii pot fi implementate pentru a salva culturile de la noi, ce poate face statul român, dar și cum se pot adapta fermierii acestor vremuri, aflăm acum.

Rareș Năstase, corespondent Știrile PROTV: „Reportajul se numește 'Țara apelor pierdute', vedem anii aceștia secetoși și vedem ce se întâmplă în aglicultura de la noi, dar am văzut și foarte multe soluții, atunci când am mers pe teren. Ce m-a surprins foarte plăcut este că am găsit și la noi tehnologii din alte țări care se luptă de foarte mult cu seceta, cu schimbările climatice. Sunt fermieri care au început să investească”.

