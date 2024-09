„Aici a stat”, povestea din spatele uneia dintre cele mai mari comunități online dedicate patrimoniului arhitectural

Așa ne-a întâmpinat doamna Bobi Dinulescu, în vârstă de 86 de ani, în casa sa. Locuiește aici din 1980, de mai bine de 40 de ani. Povestea acestei case a fost spusă și pe Instagram. Ana Rubeli a descoperit-o anul trecut, în una dintre plimbările sale prin București. Întâmplarea a făcut că și proprietara casei s-o recunoască și s-o invite în locuința sa. O urmărea deja pe Instagram și îi aprecia postările despre clădirile vechi din București.

Bobi Dinulescu, scenografă: „Uite asta mi-a făcut plăcere. Combinația cu structura și finețea acestui desen și grila de fier forjat. Și mai este ceva care îmi place. Sunt multe, multe imagini cu ferestre care au întotdeuna vitrali și vitraliile sunt făcute foarte simplu”.

Bobi Dinulescu, scenografă: „Am descoperit-o. Și îmi place foarte mult când descopăr pe cineva care are aceeași fixație ca și mine. O bucurie de a se reface o casă veche. O bucurie reală de a vedea o noutate”.

Iulia Ionescu: „Și Instagramul vă place?”

Bobi Dinulescu: „Da, foarte mult. Îmi plac lucrurile astea serioase, dar știți este o vorbă franțuzească, adică nu prea mult. Moderația este sfântă”.

Aici a stat inițial Gheorghe Simotta, unul dintre arhitecții Catedralei Patriarhale din București. Locuința a fost proiectată chiar de el. A fost prima casă cu terasă din Capitala noastră. O construcție în stil mediteranean, în care încă sunt păstrate multe elemente originale

Iulia Ionescu: „Deci, acesta este un desen în cărbune de Simotta?”

Bobi Dinulescu: „Da, toate Simotta. Ăsta este făcut și desenat de profesor. Tot ce este în casă este desenat de profesor. Uită-te și grila asta de la ușă. Și are simbolul antopomorfe. Animaliere, oameni. Da, da, da și le vedeți și pe scară, la intrare. Da, fiecare casetuță are câte un simbol”.

Ana Rubeli a adus în atenția publicului de pe Instagram poveștile a sute de case din București, dar și din țară. Contul său este urmărit de aproape 50.000 de oameni, iar postările sale strâng mii de like-uri și comentarii.

Ana Rubeli, fondatoarea paginii „Aici a stat”: „Aveam mii de plăcuțe memoriale fotografiate de pe vremea când eram elevă și practi astăzi fac același lucru. Fotografiez fațade care spun povești și le readuc povestea la viață pe Instagram”.

Ana Rubeli: „Ce a creat acest nume "aiciastat" au fost niște plăcuțe memoriale care ne spun fix așa. Aici a stat, aici a locuit poetul, filozoful, scriitorul, dar ne spun doar două rânduri. Eu am vrut să sondez mai adânc și de aceea poveștile mele de pe Instagram maximizează spațiul pe care mi-l oferă această platformă în ceea ce privește caracterele și mă încadrez în 2.200 de caractere aproape tot timpul pentru a spune povestea clădirii și extind cele două rânduri de pe plăcuțele memoriale fizice în online”.

Așa am aflat și povestea acestei case de pe Strada Doctor Burghelea, din sectorul 2 al Capitalei.

Ana Rubeli: „Este o clădire ridicată în 1916, la marginea cartierului evreiesc de un anume profesor de matematică al Liceului Lazăr, Stoicescu. Și este o clădire cu un interior fantastic de bine păstrat. Are sobele originale, are parchet, are o intrare spectaculoasă cu o scară de marmură. Și dincolo de poveste veche se reînoadă trecutul cu prezentul. Nimeni nu își poate imagina că o astfel de clădire datează dinaintea perioadei interbelice”.

Ana a studiat inițial Comunicare și Finanțe Bănci și a intrat apoi în domeniul actuariatului. S-a pregătit pentru asta în Olanda, la Maastricht, dar a revenit la pasiunea ei din adolescență în perioada concediului de maternitate, când s-a înscris la un master de patrimoniu și a înființat și o asociație culturală.

Ana Rubeli: „Nu îmi place faptul că se demolează, că se transformă incorect anumite clădiri. Adică patrimoniul nu mai este respectat. Însă îmi place că sunt diverși protectori ai săi. Societatea civilă începe să se activeze din ce în ce mai mult și să facă tururi ghidate, să spună poveștile. Oameni sunt interesați să participe la evenimente, iar noi recent ne-am asumat misiunea de a deschide ușile patrimoniului bucureștean și de a invita publicul săpătrundă în aceste universuri diferite. Fie clădiri industriale, fie clădiri eclectice, fie reședințe private, clădite acum mai bine de 100 de ani care au acest potențial fantastic de a aduna comunități, de a crea legătura dintre generațiile de odinioară și cele de acum”.

Comunitate construită de Ana a ieșit deja din online în offline. În multe dintre casele prezentate pe Instagram au loc acum diverse evenimente sociale.

Ana Rubeli: „Fie tururi ghidate, fie vânători de comori arhitecturale prin care oferim un instrumental oamenilor pentru a vedea altfel clădirile, de a interpreta altfel decorațiunile de pe fațadele lor și mai nou seratele AICI A STAT. Prin seratele Aici a Stat chemăm comunitatea de pe Instagram, dar și cea de pe website să intre, săpășească în acest univers al clădirilor istorice, să le afle povestea, să asculte una dintre personalitățile care fie au locuit acolo, fie știe detalii din vechi familii de vază și să asculte un recital de muzică clasică adpatat spațiului și timpului”.

Unele dintre casele recondiționate din București au fost transformate în ultimii ani în spații culturale, intens promovate pe rețelele sociale. Sunt baruri, cafenele, restaurante ori muzee, care îi atrag pe bucureșteni prin arhitectură și istorie. Dovadă că rețelele sociale pot crea legături puternice între trecut și prezent.

IULIA IONESCU

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: