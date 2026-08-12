Câțiva indieni săraci au găsit după o ploaie puternică un diamant uriaș și extrem de rar. Înduioșător ce vor face cu averea

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Descoperirile de diamante nu sunt un lucru neobișnuit în Panna, localitate situată în statul Madhya Pradesh, unde se află majoritatea rezervelor de diamante ale Indiei. Districtul se numără printre cele mai puțin dezvoltate regiuni din India, iar locuitorii săi se confruntă cu sărăcia, lipsa apei și șomajul.

Descriind diamantul drept „prețios”, Patel a anunțat că acesta va fi scos la licitație în prima jumătate a lunii octombrie. El a estimat valoarea acestuia la cel puțin 5 milioane de rupii (52.400 de dolari).

În urma evaluării, piatra a înregistrat 17,96 carate, iar Ravi Patel, oficialul responsabil cu gestionarea diamantelor din Panna, a precizat că aceasta este de „calitate gemă” – una dintre cele mai valoroase varietăți de diamante naturale existente.

Bărbații, extrem de încântați, au declarat că au găsit un diamant mare pe un teren pe care îl închiriaseră în urmă cu 2 ani, scrie BBC .

În condițiile în care oportunitățile de angajare în oraș sunt limitate, locuitorii speră să dea peste o descoperire valoroasă care să le schimbe soarta, iar regiunea rămâne o destinație principală pentru căutătorii de diamante. Totuși, cei care fac descoperirea nu sunt întotdeauna și cei care păstrează piatra.

Potrivit relatărilor, majoritatea minerilor din Panna sunt lucrători plătiți cu ziua care muncesc pentru titularii contractelor de închiriere; dacă găsesc un diamant, banii revin titularului contractului, nu minerilor propriu-ziși.

Însă această ultimă descoperire reprezintă unul dintre puținele cazuri în care cei care au găsit efectiv piatra vor beneficia de pe urma ei.

Bărbații spun că erau prea săraci pentru a se căsători, iar cu banii din diamant își vor găsi acum soții

Mina din satul Sarokha, situat în zona Panna, fusese închiriată pentru o sumă modică de către Akhilesh Pal și alți șase bărbați în urmă cu 2 ani, a relatat agenția Press Trust of India.

Pal a povestit că mina fusese închisă timp de un an și redeschisă abia recent. Luni, în timp ce inspecta mina după niște ploi abundente, a observat piatra.

„Am extras minereu acolo timp de aproximativ 2 ani”, a spus el, „dar nu am avut noroc, așa că am închis mina pentru un an. Începusem o altă mină chiar lângă ea”.

„Când am mers acolo să o inspectăm pe cea nouă, ne-am uitat și în interiorul vechii mine, și acolo am găsit-o – chiar la suprafață”, a adăugat el. Patel a declarat că diamantul va fi scos la vânzare în cadrul următoarei licitații trimestriale, programată pentru luna octombrie, când cumpărători din India și din străinătate vor putea licita pentru el.

Conform relatărilor, guvernul urmează să rețină o redevență de 12% din suma obținută în urma vânzării, iar restul banilor va fi împărțiți în mod egal între cei șapte muncitori.

Pentru unii dintre acești muncitori sărmani, descoperirea le va schimba cursul vieții; presa locală a relatat declarațiile a trei dintre ei, care au afirmat că fuseseră prea săraci pentru a se căsători până atunci, iar acest câștig neașteptat îi va ajuta acum să-și găsească soții.