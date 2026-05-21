Mușcatura poate fi calculată perfect prin inteligența artificială. Cum mușcăm? Aceste informații sunt calculate perfect înaintea lucrărilor dentare.

Bogdan Burducea, medic specialist protetică: „Un contact poate fi mai puternic decât celălalt și el trebuie reglat astfel încât să ajungă în echilibru perfect cu toate celelalte contacte. Și știm cum să facem acest lucru în ocluzia statică, cum spunem noi - atunci când pacientul închide sau deschide. Sau în cea dinamică în care face mișcări excentrice, când împinge mandibula în față, în lateral, apar alte tipuri de contacte și ele trebuie să fie în armonie”.

Informațiile, care privesc mușcătura, sunt colectate digital. Și stocate.

Bogdan Burducea, medic specialist protetică: „Aparatura digitală ne ajută și mai mult pentru că analizează în timp real și mișcările pacientului și ne spune din nou unde sunt acele contacte în plus, dacă am echilibrat perfect pacientul sau dacă mai avem de lucrat”.

Odată ce dinții proiectați sunt perfect funcționali și estetici potrivit arhitecturii obținte digital, se pot face intervențiile chirurgicale. Mai exact, implanturile:

Dragoș Popescu, medic implantologie orală: „Se pleacă de la rezultatul final, se prefigurează zâmbetul cu tehnici digitale. Se pozează pacientul, se scanează pacintul se analizează dinainte. Asta e tehnica care va evolua în următorii ani fabulos”.

Pentru că arhitectura dinților este digitală, se pot face oricâte modificări înainte de rezultatul final.