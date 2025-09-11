Albania încearcă să scape de corupție cu un ministru virtual creat de AI. Cine este Diella

11-09-2025 | 18:13
Albania
Shutterstock

Albania a devenit prima țară din lume care are un ministru AI — nu un ministru pentru inteligența artificială, ci un ministru virtual, alcătuit din pixeli și cod, și alimentat de inteligență artificială.

Numele ei este Diella, care în albaneză înseamnă „rază de soare”, iar ea va fi responsabilă pentru toate achizițiile publice, a declarat joi premierul Edi Rama.

Noul membru digital al guvernului va avea rolul de a supraveghea achizițiile publice, cu scopul de a spori transparența și de a reduce corupția, potrivit Politico.

Diella, ministrul virtual care va gestiona achizițiile publice din Albania

În timpul verii, Rama sugerase că într-o zi țara ar putea avea un ministru digital și chiar un prim-ministru AI, dar puțini au crezut că acea zi va veni atât de repede.

La adunarea Partidului Socialist din Tirana, joi, unde Rama a anunțat care miniștri vor fi schimbați și care vor rămâne pentru un nou mandat, el a prezentat-o și pe Diella, singurul membru non-uman al guvernului.

„Diella este primul membru care nu este prezent fizic, ci creat virtual de inteligența artificială”, le-a spus el membrilor partidului.

Rama a precizat că deciziile privind licitațiile vor fi luate „în afara ministerelor” și puse în mâinile Diella, care este „slujitoarea achizițiilor publice”. El a spus că procesul va fi „pas cu pas”, dar Albania va deveni o țară unde licitațiile publice sunt „100% incoruptibile și unde fiecare fond public care trece prin procedura de achiziție este 100% lizibil”.

„Aceasta nu este științifico-fantastic, ci datoria Diella”, a spus el.

Diella a fost deja prezentată cetățenilor albanezi, întrucât ea alimentează platforma e-Albania, care le permite acestora să acceseze aproape toate serviciile guvernamentale în format digital. Ea are chiar și un avatar, apărând sub forma unei tinere îmbrăcate în haine tradiționale albaneze.

Diella va evalua licitațiile

Diella va evalua licitațiile și va avea dreptul de a „angaja talente de aici și din întreaga lume”, „eliminând „frica de prejudecăți și rigiditatea administrației”.

Albania s-a confruntat mult timp cu corupția, în special în administrația publică și în domeniul achizițiilor publice. Problema a fost evidențiată în repetate rânduri de Uniunea Europeană în rapoartele sale anuale privind statul de drept.

Rama a câștigat un al patrulea mandat istoric în mai 2025, mizând pe aderarea la bloc până în 2030.

Sursa: Politico

