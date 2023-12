BUG BOUNTY - Companiile plătesc pentru depistarea erorilor, o nouă tendință în securitatea cibernetică

Și odată cu sosirea unor tehnologii noi pe niște produse consacrate, lasă o ușă deschisă pentru hackeri. Cât de greu poate fi să spargi o mașină? Deloc!

BUG BOUNTY - unele companii plătesc pentru descoperirea de erori.

Bogdan Botezatu: „Cred că aici este o problemă de etică. Cuțitele sunt folosite în mod bun și-n mod rău, și au fost folosite așa în întreaga lor istorie. Cred că tehnologia nu trebuie interzisă. Nu o putem interzice. Cred că putem atragem cât mai mulți oameni să folosească tehnologia în scopuri bune. Toate produsele care au utilitazare duală ar trebui supravegheate și ar trebui făcute să fie folosite mai mult pentru partea bună decât pentru partea proastă”.

Andrei Avădănei: „Până acum era un domeniu pentru specialiști și geeksi, și oricine poate să-l cumpere pentru câteva sute de dolari de pe internet și să fie hackeri, și devine un potențial infractor. A scăzut bariera cu care poți să ajungi la astfel de unelte”.

Lucian: „Oricine poate să-l folosească, dacă vrei să încerci. Are 5-6 butoane. Practic, se navighează printr-un meniu destul de intuitiv”.

Flipper Zero este un fel de cuțit elvețian.

Arun Main: „Nu se gândesc la securitate cibernetică. Și aici intrăm noi în cadru, noi vrem să arătăm lumii că sunt probleme ale vehiculelor, mașini și trotinete electrice. Companiile trebuie să se gândească la securitate cibernetică, ca să nu avem consecințe asupra vieții oamenilor”.

Hrishikesh Somchatwar: „Dacă te gândești la un politician sau un om cunoscut de afaceri, acum știm că cine are acces la mașină poate să provoace un accident pentru că el are comenzile și evident se pot întâmpla lucruri rele. Imaginează-ți, tu ești în mașina ta, dar comenzile sunt la altcineva care are intenții rele”.

Hrishikesh Somchatwar: „Industria telecomunicațiilor este în continuă evoluție, iar segmentul electronic se extinde rapid, în special în domeniul dezvoltării vehiculelor electrice și a vehiculelor în general. De aceea, aș spune că majoritatea vehiculelor pot fi hackuite de către un atacator sau cineva cu intenții similare. Dacă ești motivat, poți să faci asta în mai puțin timp, nouă ne-a luat două până la trei luni, două luni ar fi suficiente. Am fost doar eu”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 01-12-2023 00:00