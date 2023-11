Live hacking la DefCamp 2023 București. Invitați de marcă din cybersecurity

Timp de două zile, specialişti în domeniu vor aborda o serie de teme de actualitate în acest domeniu.

Pe scena conferinţei de anul acesta vor urca invitaţi precum: Chris Kubecka (CEO and Founder of HypaSec NL) - consilier în materie de incidente cibernetice la nivel de stat, război cibernetic şi spionaj cibernetic, Tudor Damian (Cybersecurity & Cloud Advisor D3 Cyber) - consultant IT care va explora schimbările pe care le aduce Directiva NIS 2, Abdullah Joseph - Senior Security Researcher, transmite Agerpres.

Printre temele de discuţie se vor afla: autentificarea criptografică, vulnerabilităţile tehnologiei cloud, ale echipamentelor smart sau din industria de telecomunicaţii şi impactul automatizării în strategiile de apărare.

În plus, la Hacking Village, care are loc la DefCamp 2023, va fi organizată, în premieră, o competiţie de live hacking, pe lângă activităţi de Bug Bounty sau DefCamp-Capture the Flag, unde participanţii pot câştiga premii totale de 100.000 de euro.

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 23-11-2023 07:33