Battlefield 6 aduce acțiune și haos pe fronturile digitale. Noul joc testează răbdarea fanilor

Battlefield 6 este unul dintre cele mai importante jocuri tip shooter – acolo cu Call of Duty, Counter-Strike. Cel mai nou titlu ne aduce noi povești și moduri interesante de joc.

Ca jucător înrăit de Battlefield 4, am așteptat cu sufletul la gură cel mai nou titlu. Entuziasmat în special de latura multiplayer a acestui joc.

Așadar, cum este Battlefield 6? După vreo 15 ore în joc, nu știu încă dacă îmi place și, tocmai cu modul multiplayer, am o oarecare problemă.

Povestea implică și surprinde jucătorul

Din fericire, avem și un Campaign unde ești implicat în povestea unui soldat american dintr-o bază NATO din Georgia. Bază care trebuie evacuată, pentru că urmează să fie preluată de o armată privată. Și de aici începe povestea, de altfel destul de interesantă.

Apoi ești mutat în Gibraltar sau în Brooklyn. Dar, după vreo 7 ore, o să cam termini toate misiunile și, de aici, ești mutat în Multiplayer.

Multiplayerul este călcâiul lui Ahile și e greu să impresionezi fanii Call of Duty sau Counter-Strike. Partea bună e că sunt păstrate elemente din jocurile precedente – clădirile pot fi distruse, iar vehiculele de luptă, de la blindate la tancuri, elicoptere și avioane de luptă, sunt în continuare spectaculoase. Distractiv! Doar că, uneori, unele hărți sunt foarte înghesuite. Dar poate tocmai aici este farmecul.

Battlefield 6 este disponibil pe PC, Xbox și PlayStation și costă 350 de lei.

