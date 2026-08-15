Apple colaborează cu Alibaba și Baidu pentru serviciile sale de inteligență artificială din China, Ford utilizează tehnologia pentru baterii a CATL, Volkswagen dezvoltă vehicule electrice inteligente împreună cu Xpeng, iar Stellantis își extinde parteneriatul cu Leapmotor, potrivit News.ro.

Analiștii consideră că este vorba despre o schimbare structurală: China nu mai este doar o piață importantă și un centru de producție cu costuri reduse, ci devine o sursă de tehnologie și inovație.

„În urmă cu cinci ani, China era în primul rând locul unde companiile globale mergeau să vândă. Astăzi, în anumite sectoare, este locul unde merg pentru a obține capabilități”, a declarat Kitty Fok, director general al IDC China.

China domină bateriile și vehiculele electrice

Producătorii auto chinezi, printre care BYD, Changan și Chery, au reprezentat aproape 63% din piața mondială a vehiculelor electrice în 2025, iar producătorii chinezi de baterii CATL, BYD, CALB și Gotion au avut împreună o cotă de aproape 70%.

Costurile, capacitatea uriașă de producție, integrarea lanțurilor de aprovizionare și viteza inovării fac dificilă renunțarea la furnizorii chinezi.

Ford, de exemplu, colaborează cu CATL pentru utilizarea tehnologiei bateriilor litiu-fier-fosfat într-o fabrică de baterii de 3,5 miliarde de dolari din Michigan.

În cazul bateriilor pentru vehicule electrice, schimbarea este deja dificil de inversat, deoarece înlocuirea unui furnizor presupune ani de dezvoltare, testare și certificare.

Inteligența artificială ar putea fi următorul domeniu

O tendință similară începe să apară în AI. Un sondaj IDC realizat în rândul companiilor europene a arătat că principalele motive pentru adoptarea extinsă a modelelor chinezești sunt performanța, securitatea și respectarea cerințelor de conformitate, nu doar prețurile reduse.

Spre deosebire de OpenAI și Anthropic, companii chineze precum Alibaba și DeepSeek au pus accentul pe modele open-source, facilitând utilizarea acestora de către dezvoltatori din întreaga lume.

În același timp, restricțiile americane privind accesul Chinei la semiconductori avansați au stimulat dezvoltarea unor tehnologii locale și creșterea eficienței, potrivit analiștilor.

Extinderea tehnologiei chineze nu va fi însă uniformă. Rezistența va rămâne puternică în domenii sensibile precum semiconductorii avansați, securitatea cibernetică, apărarea și securitatea națională.

Analiștii se așteaptă totuși ca tehnologiile chinezești să câștige teren la nivel global în vehicule electrice, baterii, electronice, robotică, drone și anumite segmente ale inteligenței artificiale și semiconductorilor.