Tribunalul București a suspendat decizia, din iunie, prin care Idorași a fost destituit. Cel puțin, până când justiția va tranșa, definitiv, scandalul.

După ce în urmă cu trei luni și jumătate era scos cu forța și încătușat de polițiști din biroul său, Mirel Idorași a revenit în funcția de director al Gărzii Forestiere, printr-o decizie a judecătorilor.

Reporter: „Sunteți pus din nou în funcția de director al Gărzii Forestiere București?”

Mirel Idorași, directorul Gărzii Forestiere: „Da”.

Mirel Idorași a fost destituit din funcție la sfârșitul lunii iunie, după ce colegii săi l-au acuzat că ar fi sustras cheile de la un birou și mai multe documente. Cazul este investigat de procurori, însă Idorași a contestat concedierea la Tribunal, iar judecătorii au suspendat-o până când cazul va fi judecat definitiv.

Mirel Idorași: „Nu sunt vinovat de nicio faptă penală, din cele ce s-au spus. Am fost destituit din motive care nu vreau să le spun acum. Eu rămân oricum deschis la orice verificare. Sper ca actuala conducere a Gărzii Forestiere București să respecte fișa postului, atribuțiunile de serviciu stabilite conform legislației, să îmi ofere biroul pe care l-am avut, calculatorul, logistica, documentele pe care le-am avut în gestiune și pe care nu le-am predat”.

Pentru că biroul din care a fost evacuat de polițiști a fost ocupat de un coleg, Mirel Idorași a primit altul și așteaptă să își reia și sarcinile. Șefii Gărzii Forestiere care l-au denunțat nu văd însă cu ochi buni repunerea lui în funcție și încă se gândesc ce sarcini de serviciu să îi dea lui Idorași.

Alexandru Dumitru, Garda Forestieră București: „Pur și simplu domnia sa continuă să ne sfideze. Există riscul, așa cum a scris și Parchetul în rechizitoriul respectiv, ca acesta să continue să sustragă documente. Pentru că el a fost acuzat, între altele, de sustragere în formă continuată de documente. Adică noi ce facem? Îl aducem înapoi să își continue activitatea. Poate să facă la fel de bine același lucru pe care l-a făcut până acum. Ce garanții avem?”

Între timp, Garda Forestieră a declarat recurs, iar Mirel Idorași și-a luat două zile de concediu.